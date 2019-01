Gentse Sequana Medical krijgt voorkeursbehandeling in de VS

De pomp dient om ascites, een complicatie van levercirrose en beter bekend als 'waterbuik', te behandelen. Ascites is een levensbedreigende aandoening, waarbij vocht zich opstapelt in de buik door een slechte werking van de lever. Daardoor moeten patiënten heel regelmatig naar het ziekenhuis om dat water te laten weghalen.

Obesitas

Het eerste commerciële doel van Sequana is de VS. Het pompje zou 150.000 à 200.000 patiënten met ascites in het land kunnen helpen. De alfapomp wordt ook onderzocht op andere toepassingen, zoals bij patiënten met obesitas en kanker.

Beursgang

Sequana Medical verhuisde van Zwitserland naar ons land, omdat het een beursgang op Euronext ambieert. Die plannen liepen eind 2018 wat vertraging op, maar het Gentse biotechbedrijf meldt dat het opnieuw werk maakt van de IPO nu de verhuizing administratief helemaal in orde is. 'We zullen er te gepasten tijde een update over geven', klinkt het in een persbericht.