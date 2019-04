'Gentse biotech populair bij internationale investeerders'

Zoals grote voetbalclubs almaar jongere buitenlandse talenten aan zich binden, zo pompen internationale fondsen steeds vroeger miljoenen euro's in starters als Agomab, de nieuwste ster in de Gentse biotechvallei. 'Nog nooit was het klimaat voor startfinanciering zo gunstig', zegt co-topman Johan Cardoen van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie.

Het Gentse biotechbedrijf Agomab gooide woensdag hoge ogen door bij internationale investeerders als Pontifax (Israël) en Boehringer Ingelheim (Duitsland) meteen 21 miljoen euro startkapitaal op te halen. Het Gentse durfkapitaalfonds V-Bio Ventures, dat nauw samenwerkt met het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), is een van de trekkers van de kapitaalronde.

Volgens Johan Cardoen, de co-topman van het VIB en voormalig CEO van het zaadtechnologiebedrijf Crop Design, breken er mooie tijden aan voor de Gentse biotechvallei.

Hoe uitzonderlijk is de kapitaalophaling door Agomab?

Cardoen: 'We zien de voorbije twee jaar twee evoluties. Opstartfinanciering wordt steeds groter, met bedragen boven 15 miljoen euro. Toen ik bij het VIB begon in 2012, vier jaar na de financiële crisis, bleven de eerste kapitaalrondes beperkt tot 5 miljoen euro, met uitschieters tot 7 miljoen euro. Nu gaan investeerders minder stapsgewijs tewerk en kiezen ze voor grotere rondes. Dat is een positieve evolutie. Ze geven het bedrijf meteen 3 tot 4 jaar financiering, wat het management de ruimte geeft om zich volledig te focussen op het businessplan.'

'Het gaat niet zo ver dat we evolueren richting Amerikaanse investeringsrondes, waar starters soms meer dan 100 miljoen euro kapitaal ophalen. Maar de trend naar grotere startfinanciering is in Europa onmiskenbaar.'

'De tweede trend is de sterke internationalisering van de investeerders. Het is niet meer zo dat een Belgische start-up voor zijn eerste financiering moet rekenen op Belgische fondsen. Veel internationale fondsen komen scouten in het Gentse, dat ze zien als een aantrekkelijke regio, en zijn bereid een beloftevolle start-up vroeg te financieren, zelfs als die nog een heleboel technologische risico's omvat.'

'Gebaseerd in Gent' wordt gezien als een kwaliteitslabel, zo bewijzen de reacties uit het internationale biotechwereldje.

Cardoen: 'Bij Agomab gaat het om kennis van de universiteit van Turijn, gecombineerd met technologie van het Gentse biotechbedrijf Argenx. Agomab komt zich hier in Gent vestigen omdat hier veel ervaren mensen aanwezig zijn met grote kennis over alles wat met antilichamen (stoffen die ons beschermen tegen vreemde cellen in het lichaam) te maken heeft.'

'We staan wereldwijd bekend als 'antilichamenhub', dankzij Argenx en natuurlijk Ablynx, dat vorig jaar aan de Franse farmagroep Sanofi verkocht werd. Die deal van 3,9 miljard euro heeft veel internationale interesse gecreëerd. Maar daarnaast heb je ook bedrijven als Confo Therapeutics of het op de landbouw georiënteerde Agrosafve. Er is hier een hele kweekvijver.'

'Agomab is ook het bewijs dat nieuwe bedrijven op een steeds creatievere manier gebouwd worden, door de combinatie van activa uit verschillende landen, Italië en België, en verschillende achtergronden, de universiteit en Argenx.'

Staan er dan zoveel mensen bij Argenx en Ablynx te popelen om aan de slag te gaan bij een start-up als Agomab?

Cardoen: 'Met Argenx zijn daar- veronderstel ik - afspraken over gemaakt. Bij Ablynx zijn er inderdaad werknemers met een ondernemende ingesteldheid die na de overname door Sanofi proactief op zoek gegaan zijn naar een nieuwe uitdaging. Big Pharma is toch een iets andere omgeving. Let wel, er is ook een groep die zich net goed voelt in de nieuwe Sanofi-omgeving, omwille van de financiële stabiliteit.'

Het Mechelse biotechbedrijf Galapagos kondigde vorige week een belangrijke doorbraak aan. Is er sprake van een Galapagos-effect?

Cardoen: 'Aan de Agomab-deal is maanden gewerkt, dus daar is er geen verband. Wat wel zo is: het succes van Galapagos is op het internationale toneel een verdere bevestiging van Vlaanderen als biotechregio. We zijn er dan ook heel blij mee.'

Hoe ziet de nabije toekomst eruit voor de Gentse biotech?

Cardoen: 'Wat het VIB betreft, verwacht ik 1 tot 2 projecten die dit jaar kunnen landen en startfinanciering kunnen ophalen. Het klimaat voor vroege financiering is nog nooit zo gunstig geweest. Het geld zal wel niet vanzelf komen, want het blijft een wereldwijde competitie.'