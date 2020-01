Gentse biotechleverancier verkocht voor minstens 100 miljoen euro

Het Belgische Ardena, dat experimentele medicijnen produceert voor biotechbedrijven wereldwijd, is verkocht. 'We hebben al aan honderden medicijnprojecten gewerkt.'

Het investingsfonds Global Healthcare Opportunities (GHO) lost het Nederlandse Mentha Capital af als meerderheidsaandeelhouder van Ardena. Het management - waaronder oprichter en CEO Harry Christiaens - behoudt ook na de deal een 'significant belang'. De precieze overnameprijs wordt niet vrijgegeven, maar er zou alleszins meer dan 100 miljoen euro mee gemoeid zijn.

Ardena zag - weliswaar onder een andere naam - het levenslicht in 2004, met Christiaens als een van de drijvende krachten. Het bedrijf ondersteunt kleine en middelgrote biotech- en farmabedrijven bij de ontwikkeling van medicijnen. 'Een bedrijf komt naar ons met een molecule die het potentieel heeft een medicijn te worden. Wij maken die molecule aan op kleine schaal en verwerken die vervolgens tot een pil, capsule of injecteerbare vloeistof', legt Christiaens uit.

Die medicijnen zijn niet bestemd voor verkoop, maar alleen voor gebruik in patiëntenstudies. Jaarlijks werkt Ardena op die manier mee aan een dertigtal medicijnprojecten, wat sinds de opstart neerkomt op honderden projecten.

De opmars van de Belgische biotech is mooi om te zien. We zijn mee gegroeid in de slipstream van de biotech, maar België is te klein geworden voor ons. Harry Christiaens CEO Ardena

'De voorbije 20 à 30 jaar is de sector enorm veranderd', zegt Christiaens. 'De grote farmabedrijven deden vroeger alles zelf, maar almaar meer zijn de vroege fases in het geneesmiddelenonderzoek opgeschoven naar start-ups en biotechbedrijven met kleine teams. Die leggen de focus op onderzoek en ontwikkeling, en kiezen ervoor om zoveel mogelijk activiteiten, zoals de productie, uit te besteden. Wij zijn in dat gat gesprongen.'

Farmafabriekje

Het verhaal van Ardena begon in Gent met een farmafabriekje. 'De opmars van de Belgische biotech is mooi om te zien. Het heeft ons op de kaart gezet. We zijn mee gegroeid in de slipstream van de biotech, maar België is te klein geworden voor ons.'

De internationalisering is vijf jaar geleden ingezet. Na de instap van de investeringsmaatschappij Mentha Capital volgden vier overnamedeals waardoor Ardena nu vestigingen heeft in Nederland, Zweden en Letland. 'We werken voor 300 bedrijven wereldwijd', klinkt het. Onder andere Galapagos en Argenx zitten in de klantenportefeuille.

300 mensen