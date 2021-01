Gentse gewasbeschermer Biotalys lonkt naar de beurs

‘We bekijken een nieuwe financieringsronde om onze businessplannen uit te voeren en verkennen verschillende wegen. Ik ontken niet dat een beursgang een van de mogelijkheden is’, zegt financieel directeur Wim Ottevaere. In de wandelgangen is sprake van een operatie van op zijn minst enkele tientallen miljoenen euro’s.

Een beslissing moet ‘ergens dit jaar’ vallen, zegt de financieel directeur. ‘De uitkomst hangt onder meer af van de situatie op de kapitaalmarkten.’ Ottevaere is een financiële veteraan in de biotechsector en bracht als financiële man Ablynx naar de Brusselse beurs. In de zomer van 2020 werd hij door Biotalys aangetrokken.