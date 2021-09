Gentse ‘medicijn-onderaannemer’ slokt Spaanse collega op

Het Gentse Ardena, dat voor biofarmabedrijven wereldwijd experimentele medicijnen ontwikkelt en produceert, koopt het Spaanse Idifarma en injecteert 35 miljoen euro in zijn faciliteiten. ‘Onze omzet groeit jaar op jaar organisch met gemiddeld 20 procent.’

De Gentse biotechleverancier Ardena viel in januari 2020 in handen van het Londense investeringsfonds Global Healthcare Opportunities (GHO). De overnameprijs werd niet vrijgegeven, maar het zou gaan om meer dan 100 miljoen euro.

Oprichter en CEO Harry Christiaens, die met het management een significant belang behield, liet na de intrede van de nieuwe meerderheidsaandeelhouder onmiddellijk verstaan dat de biotechleverancier ‘grote plannen had om overnames te doen.’

Veel gras liet Ardena er niet over groeien, want het nam net zijn Spaanse sectorgenoot Idifarma over, met hoofdzetel in Pamplona. Een overnameprijs maakt het niet bekend. Idifarma, opgericht in 2001, telt 120 werknemers en produceert generische en innovatieve medicijnen voor 100 internationale farmabedrijven.

Perfecte aanvulling

‘Idifarma is de perfecte aanvulling,’ zegt Christiaens. ‘Het beschikt over een grote site voor sproeidroogtechnologie, waarmee je actieve stoffen van geneesmiddelen beter wateroplosbaar kan maken zodat ze beter worden opgenomen in het lichaam. We hadden die technologie maar op kleine schaal in Gent. Idifarma heeft bovendien een vergunning en een beveiligde infrastructuur voor de verwerking van cytotoxische stoffen, onder meer gebruikt in kankerbehandelingen.’

Ardena, dat nu 500 werknemers en zeven Europese sites telt, haalde voor de overname een omzet van 58 miljoen euro en een brutobedrijfswinst van 18 miljoen euro.

Het bedrijf investeert ook 35 miljoen euro in zijn faciliteiten in België, Zweden en Nederland.

Na de Spaanse deal huisvest Ardena zeven Europese productiefaciliteiten, met ook zijn hoofdzetel in Gent, drie sites in Nederland en twee in Zweden in Letland. De biotechleverancier pompt los van de overname ook 35 miljoen euro in de uitbreiding van zijn faciliteiten in België, Zweden en Nederland.

De markt groeit elk jaar met 10 procent, maar wij de voorbije vier à vijf jaar zo’n 20 procent, dit jaar zelfs 50 procent. Harry Christiaens Oprichter en CEO Ardena

De biotechleverancier - die na de Spaanse deal 500 werknemers telt, van wie 100 in Gent - groeit hard. ‘De markt groeit elk jaar met 10 procent, maar wij de voorbije vier à vijf jaar zo’n 20 procent, dit jaar zelfs 50 procent. Voor de Spaanse overname haalden we een omzet van 58 miljoen euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 18 miljoen euro, volgend jaar verwachten we zo’n 75 miljoen euro omzet te halen.’

300 klanten wereldwijd

Ardena, dat in 2004 werd opgericht door Harry Christiaens, telt inmiddels 300 klanten in de Verenigde Staten, Zuid-Korea, Japan en Europa, waaronder de Belgische biotechbedrijven Galapagos en Argenx.

De biotechleverancier speelde de afgelopen 20 à 30 jaar handig in op een belangrijke omwenteling in de farmasector. Terwijl grote farmabedrijven vroeger alles zelf deden, schuiven ze de vroege fases in het geneesmiddelenonderzoek almaar vaker door naar start-ups en biotechbedrijven met kleine teams. Die kiezen ervoor zo veel mogelijk activiteiten die niet tot hun kernmetier behoren, zoals de productie, uit te besteden.

Potentieel

‘We zijn ooit begonnen als zuivere contractproducent van medicijnen', zegt Christiaens. ‘Maar we ontwikkelen nu ook al jaren formulaties voor kandidaat-medicijnen. Vaak in opdracht van kleine en middelgrote biofarmabedrijven, die bij ons aankloppen met een molecule die het potentieel heeft om een medicijn te worden. Wij maken die op kleine schaal en verwerken ze tot een pil, capsule of injecteerbare vloeistof.’