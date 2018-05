Gentse paardengenezer haalt 5 miljoen euro op

Een Gentse ex-topruiter ontwikkelde een stamceltherapie om artrose bij paarden te genezen. Een verse kapitaalinjectie van 5 miljoen euro waardeert het bedrijf op 25 miljoen euro.

Het biotechbedrijf Global Stem Cell Technology (GST) is klaar om een revolutie in de paardensport te ontketenen. Alles wijst erop dat het Europees Geneesmiddelenagentschap deze zomer groen licht geeft om de Gentse technologie in te zetten om artrose bij paarden te behandelen.

Studies wijzen uit dat de therapie aanslaat bij bijna 80 procent van de paarden. 'Het allereerste paard dat we behandelden, was mijn eigen paard', zegt oprichter Jan Spaas, die als tiener nog medailles pakte op het Europees jeugdkampioenschap jumping. 'Mijn paard was er slecht aan toe. Het mankte, maar het is erbovenop geraakt. En het doet het nog altijd goed. Alleen jammer dat ik amper nog tijd heb om te rijden.'

Orkest met stamcellen

Samen met zijn vrouw zette hij een technologie op punt om stamcellen uit gezonde paarden te halen en in een labo te tweaken zodat ze bij zieke paarden weer kraakbeen aanmaken en artroseletsels herstellen. 'Die stamcellen zien we als dirigenten van een orkest. We geven ze de juiste partituur mee zodat ze weten welk muziekstuk ze na injectie moeten spelen', legt Spaas uit.

Spaas - dierenarts van opleiding - onderhandelt met distributeurs om de stamceltherapie in Europa aan de man te brengen. 'We spreken met grote jongens. Dat is toch een bevestiging dat we goed bezig zijn. Die gaan niet met eender wie om de tafel zitten', zegt Spaas zonder namen te noemen.

'Grote jongens'

Hoe snel de verkoop zal lopen is volgens de ondernemer onmogelijk in te schatten. Maar in de diepvries van GST zitten wel al een duizendtal buisjes met stamcellen klaar om de klanten te bedienen zodra het officiƫle startschot van de verkoop wordt gegeven. Belgiƫ telt naar schatting 70.000 paarden met artrose. In Europa en de VS samen loopt dat op tot meer dan 3 miljoen. 'We hebben al contact gehad met topruiters voor paarden die op de Olympische Spelen hebben gereden. Maar ook die zullen nog even geduld moeten hebben.'

Om het onderzoek naar andere aandoeningen bij dieren te versnellen, kreeg GST 5 miljoen euro extra kapitaal toegestopt. De bestaande eigenaar Anacura (medische analyse en geneesmiddelenontwikkeling) en PMV, de investeringsmaatschappij van de Vlaamse overheid, nemen elk de helft voor hun rekening. De deal waardeert het bedrijf op 25 miljoen euro. Spaas behoudt na de transactie een belang van 5 procent.

Honden

'Dit is mooi', zegt Spaas. 'We hadden bij de opstart zes jaar geleden nooit gedacht nu al zo ver te staan. En drie jaar geleden ook niet eigenlijk. Het gaat enorm snel.' GST werkt intussen aan een gelijkaardige therapie om peesletsels bij paarden en artrose bij honden te bestrijden. 'Ook daar zijn de eerste resultaten veelbelovend.'