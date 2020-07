Gentse 'paardengenezer' overgenomen door Duitse farmareus

De Duitse farmareus Boehringer Ingelheim koopt het Gentse biotechbedrijf GST dat een stamceltechnologie ontwikkelde om onder meer artrose bij paarden te genezen. ‘We ontdekken nu pas de kracht van onze technologie.’

Global Stem Cell Technology (GST) zette een nieuwe technologie op punt om letsels aan gewrichten bij paarden te genezen met een eenmalige injectie. Met behulp van geherprogrammeerde stamcellen ontketende het een revolutie in de paardensport.

De vorderingen in het onderzoek en het potentieel van de technologie bij honden en katten heeft Boehringer Ingelheim aangezet een overnamebod te doen. Het Duitse bedrijf is een gigant en telt 51.000 werknemers. Het is vooral gekend van geneesmiddelen voor mensen maar haalt ook ettelijke miljarden omzet uit dierengeneeskunde.

‘We hebben een mooi voorstel gekregen’, zegt hoofdaandeelhouder Griet Nuytinck. Zij is eigenaar van het laboratoriumbedrijf Anacura dat zes jaar geleden GST onder de vleugels nam.

Hoeveel Boehringer precies op tafel ligt, geeft ze niet vrij. Maar dat het niet om peanuts gaat, is duidelijk. Twee jaar geleden werd GST bij een kapitaalronde – waar ook PMV geld op tafel legde – al gewaardeerd op 25 miljoen euro. En sindsdien is alles nog in een stroomversnelling gekomen.

Nuytinck benadrukt dat het meer dan alleen de cijfers waren die haar hebben overtuigd. ‘We hebben veel gemeenschappelijke kenmerken. Akkoord, het is de kabouter tegenover de gigant, maar we zijn beide familiebedrijven. Dat schept vertrouwen’, klinkt het.

Bovendien kreeg GST garanties dat de activiteiten in Vlaanderen blijven, voor minstens vijf jaar. ‘De productie, het personeel – 14 mensen - en het onderzoek blijven hier in Vlaanderen. Dat is toch bijzonder. We hebben dat op geen enkel moment moeten claimen want Boehringer is na een analyse zelf tot de conclusie gekomen dat dit de beste oplossing is.’

Stamcellen en partituren

De technologie van GST vertrekt van bloed van gezonde paarden. Het haalt er de stamcellen uit en gaat die herprogrammeren zodat ze na injectie het paardenlichaam aanzetten kraakbeen aan te maken en letsels te herstellen. ‘We zien zo’n stamcellen als dirigent van het orkest die andere cellen in het lichaam begeleidt. We geven hen de juiste partituur mee, zodat ze weten welk muziekstuk ze moeten spelen’, zo legde oprichter en dierenarts Jan Spaas eerder uit.

Een echt paardenmiddel

Met die benadering pakt GST de problemen bij de wortels aan, in plaats van symptomen te bestrijden. ‘Het is een echt paardenmiddel. Letterlijk en figuurlijk’, aldus Spaas, die als jonge ruiter nog medailles heeft gewonnen op Europese jumpingkampioenschappen.

Toen uit klinische studies bleek dat drie kwart van de ‘mankende’ paarden na behandeling opnieuw bereden kon worden, wist GST dat het potentieel enorm was. Met die data op zak kreeg het intussen ook als allereerste het fiat van de Europese geneesmiddelenwaakhond om een stamceltechnologie voor dieren op de markt te brengen.

Boehringer Ingelheim raakte in de loop van 2018 al gecharmeerd door GST, wat toen resulteerde in een distributieakkoord. De Duitsers zouden zich ontfermen over de wereldwijde verkoop en marketing. Hoeveel paarden intussen ‘cured by GST’ zijn, is niet duidelijk maar er is geen twijfel dat Boehringer er na de overname extra marketingmiddelen tegenaan zal gooien.

‘GST heeft als start-up kunnen groeien bij ons. Nu is het tijd voor de volgende stap. We hadden dit allemaal niet voor ogen bij de start maar het is zo gelopen. We moeten de technologie nu alle kansen geven om de wereld te veroveren, en dat kan best onder de vleugels van Boehringer’, zegt Nuytinck.

Honden en katten

Bovendien ziet Boehringer potentieel in nieuwe toepassingen om vanuit gezond paardenbloed ook behandelingen voor honden en katten te ontwikkelen, en op termijn mogelijk op mensen.

De eerste resultaten van klinische studies bij huisdieren lopen nu al volop binnen. ‘En ik kan je zeggen dat het veelbelovend is’, zegt Nuytinck. ‘Er is veel mogelijk. We beginnen nu pas te ontdekken wat de kracht van de technologie is. We hebben nog maar het topje van de ijsberg gezien.’