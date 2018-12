Gentse paardengenezer sluit deal met miljardenbedrijf

De ondernemer Jan Spaas heeft een deal gesloten met Boehringer Ingelheim. Het Duitse miljardenbedrijf gaat een in Gent ontwikkelde stamceltherapie voor paarden met artrose op de markt lanceren.

Het biotechbedrijf Global Stem Cell Technology (GST), zes jaar geleden opgericht door Jan Spaas en zijn vrouw, ontwikkelde een stamceltherapie om paarden met artrose te genezen en ontketent daarmee een revolutie in de paardensport. Terwijl bestaande paardenmedicijnen de symptomen van artrose bestrijden, pakt GST het probleem bij de wortels aan. 'We starten met het bloed van gezonde paarden, halen er stamcellen uit en bewerken die in ons labo op een specifieke manier zodat zieke paarden opnieuw kraakbeen aanmaken en artroseletsels herstellen', zegt Spaas, die als tiener zelf nog medailles haalde op Europese jumpingkampioenschappen.

Intussen is de technologie van GST in Belgische dierenklinieken op 240 paarden getest, met succes. Bijna 80 procent van de behandelde paarden kunnen opnieuw bereden worden.

Onze technologie is al getest op 240 paarden. En daar waren ook toppaarden bij die zelfs hebben meegedaan aan de Olympische Spelen. Jan Spaas CEO GST

Ruiters uit de hele wereld zakten met hun paarden af naar België om deel te nemen aan de testen. 'En ja, daar waren ook toppaarden bij die zelfs hebben meegedaan aan de Olympische Spelen. Dat geeft toch aan dat ruiters op ons product zitten te wachten', zegt Spaas. De behandeling (Arti-Cell Forte) kreeg eerder dit jaar - als eerste stamcelproduct ooit in de paardenwereld - groen licht van het Europees Geneesmiddelenagentschap.

Miljardenbedrijf

Na ruim een jaar onderhandelen heeft GST nu ook een partner aan de haak geslagen voor de verkoop in Europa. En dat is niet de minste: Boehringer Ingelheim. Het Duitse farmabedrijf haalt jaarlijks 18 miljard euro omzet, waarvan 3,9 miljard uit de verkoop van dierengeneesmiddelen.

We verwachten dat het komende jaar 5.000 à 10.000 paarden met ons product behandeld zullen worden. En dat is nog maar het begin. Jan Spaas CEO GST

Spaas verwacht dat het komende jaar 5.000 à 10.000 paarden behandeld zullen worden met het product. 'En dat is nog maar het begin.' Hij schat dat er in Europa en de VS samen zo'n 3 miljoen paarden last hebben van artrose. Een behandeling zal een ruiter tussen 1.000 en 2.000 euro kosten. Hoeveel daarvan naar GST zal stromen, blijft geheim. Details over de deal met Boehringer Ingelheim wil Spaas niet prijsgeven.

Veel interesse

Boehringer was niet de enige die in de running was. GST liep in de kijker van bijna alle grote spelers en kreeg naar verluidt vier concrete voorstellen voor samenwerking in de bus. 'We hebben gekozen voor Boehringer omdat het - net als wij - een familiebedrijf is. Dat sprak ons wel aan. En het is de nummer één in de paardensector', aldus Spaas. Boehringer Ingelheim verkoopt onder andere pijnstillers voor paarden, maagzweerproducten en middelen om gewrichten te smeren.

De volgende stap is voet aan grond krijgen in de VS. 'We zijn het dossier aan het voorbereiden om goedkeuring te vragen bij de Food and Drug Administration (FDA). Dan zullen we kijken hoe we het verder aanpakken en met wie', klinkt het. Met de 5 miljoen euro vers kapitaal die PMV en Anacura eerder dit jaar investeerden, versnelt GST ook zijn onderzoek naar andere behandelingen (peesletsels voor paarden en artrose bij honden).

Meest beloftevolle start-up