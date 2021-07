Gentse start-up werkt aan contactlens voor migrainepatiënten

Onder meer het echtpaar Françoise Chombar en Rudi De Winter, de oprichters van Melexis, investeert in Azalea Vision, een spin-off van imec en de Gentse universiteit.

Onderzoekers aan de Gentse universiteit en imec hebben in alle stilte al vijf jaar aan de technologie gesleuteld en achten de tijd rijp om er een business van te maken. De start-up krijgt 1,8 miljoen euro uit de subsidiepot van Vlaanderen voor innovaties. Investeringsmaatschappijen pompen daarbovenop nog eens 6,2 miljoen euro kapitaal in het bedrijf.

Azalea Vision ontwikkelt oplossingen voor patiënten met oogafwijkingen of andere aandoeningen die hen zeer lichtgevoelig maken. Het baseert zich op nanotechnologie, waardoor de oplossing in een contactlens kan verwerkt worden.

De contactlens zal in staat zijn de helderheid van het licht automatisch en in realtime te filteren, afgestemd op de lichtgevoeligheid van elke patiënt.

De contactlens zal niet enkel de gezichtsscherpte verbeteren, zoals een klassieke contactlens, maar zal ook in staat zijn de helderheid van het licht automatisch en in realtime te filteren, afgestemd op de lichtgevoeligheid van elke patiënt. ‘We maken daarbij gebruik van een dunne vloeibare kristalcel in combinatie met een op maat gemaakte microchip’, legt Andrés Vásquez Quintero, het technologische brein en een mede-oprichter van Azalea Vision uit.

Volgens de oprichters zal het product de levenskwaliteit van miljoenen patiënten aanzienlijk verbeteren. ‘Alleen al in Europa, de VS en Japan zouden meer dan twee miljoen patiënten baat hebben bij de oplossing van Azalea Visions, waardoor in deze regio's een zakelijke opportuniteit ontstaat van meer dan 4 miljard euro per jaar’, zegt Enrique Vega, de voormalige topman van Nyxoah en nu CEO en mede-oprichter van Azalea Vision.

Patiënten die rechtstreeks baat hebben bij zo’n contactlens lijden aan oogziektes zoals aniridie (onvolledige ontwikkeling van de iris) of oculair albinisme (ontbreken van pigmenten in het oog). Ook voor migrainepatiënten, bij wie een aanval wordt uitgelokt door felle zon of andere lichtbronnen, is er met deze technologie licht aan het einde van de tunnel.

Investeerders

De grootste investeerder in Azalea Vision is imec.xpand. Dat is een durfkapitaalfonds dat nauw samenwerkt met imec, de Leuvense onderzoeksinstelling met een focus op nanotechnologie en halfgeleiders.

Het eerste fonds ging in 2017 van start met een kapitaal van 117 miljoen euro. Onlangs raakte bekend dat Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits (CD&V) nog eens 30 miljoen euro uittrekt voor de oprichting van een nieuw fonds voor Vlaamse nanotechnologie, dat beheerd worden zal door imec.xpand.

Het voorbeeld van het Belgische fonds wordt gevolgd door Elaia (Frankrijk), Shigeru (Zwitserland) en Sensinnovat.

Melexis

Dat laatste is het het investeringsvehikel van het echtpaar Françoise Chombar en Rudi Dewinter. Sensinnovat is een van de investeerders in het imec.xpand-fonds, en heeft ook participaties in individuele bedrijven.

Ze stapten bijvoorbeeld mee in het verhaal van Indigo Diabetes, aan de zijde van investeerders zoals Ackermans & van Haaren en Charles Beauduin. Indigo Diabetes werkt aan een chip die onder de huid wordt geïmplanteerd, de glucosewaarden van diabetespatiënten continu meet en alarm slaat als die waarden afwijken.