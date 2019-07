Gentse technologie beschermt aardbeien tegen schimmels

Het Gentse biotechbedrijf Agrosavfe haalt 35 miljoen euro op, bij onder meer Ackermans & van Haaren, en trekt met zijn biologische gewasbeschermingsmiddelen de wereld in.

Het vers geld moet Agrosavfe helpen de commerciële lancering van zijn eerste product voor te bereiden: BioFun 1. Dat is een ecologisch middel gericht op de bestrijding van de botrytisschimmel. Die manifesteert zich onder andere als wit-grijze pluisjes op aardbeien. De schimmel treft ook druiven, tomaten, aubergines, meloenen en andere fruit- en groentesoorten.

Het product staat op punt maar op de eerste inkomsten is het nog enkele jaren wachten. De laatste veldproeven zijn nog bezig, waarna de autoriteiten groen licht moeten geven. Agrosavfe hoopt het middel in 2022 te lanceren op de Amerikaanse markt en kort daarna in Europa.

Vijftig miljard

Het bedrijf zet zich af tegen de klassieke, chemische bestrijdingsmiddelen en hoopt een stuk van die markt, wereldwijd goed voor ruim 50 miljard dollar omzet, in te palmen. Chemische stoffen moeten in de landbouw aan steeds strengere eisen voldoen en ze krijgen almaar meer tegenwind van de consument. ‘Er is nood aan alternatieven. Wij gaan die leveren. Onze producten zijn even performant als chemische substanties, maar ze zijn veiliger voor mens en milieu’, zegt Patrice Sellès, de CEO van Agrosavfe.

BioFun biedt bovendien extra potentieel om voedselverspilling tussen veld en bord tegen te gaan. Hoewel het oorspronkelijk ontwikkeld is voor besproeiing op velden of in serres, kan het ook gebruikt worden om de bewaartijd tijdens het transport of in uw koelkast te verlengen.

Met de Fransman Sellès heeft Agrosavfe sinds kort een ervaren rot aan het hoofd. Begin juli maakte hij de overstap van de multinational Syngenta waar hij een carrière van 17 jaar achter de rug heeft. ‘Ik was toe aan iets nieuws, en had veel mogelijkheden. Het werd Agrosavfe vanwege zijn unieke technologie’, luidt het.

Lama’s

Het bedrijf haalt zijn inspiratie uit het natuurlijke afweersysteem van lama’s, net als stadsgenoot Ablynx. Met succes exploiteerde Ablynx de kenmerken van antilichamen uit lama’s voor een medicijn tegen een dodelijke bloedziekte. Het werd uiteindelijk voor 3,9 miljard euro opgeslokt door het Franse Sanofi.

Agrosavfe spuit een lama bijvoorbeeld in met een tomatenschimmel, kijkt hoe het immuunsysteem in actie komt en hoe de aangemaakte antilichamen hun ding doen. Het gaat vervolgens een stukje van die antilichamen in een labo synthetisch namaken, aanpassen en optimaliseren. ‘Voor alle duidelijkheid: we gebruiken het immuunsysteem van lama’s als idee tijdens het ontwikkelingsproces, maar wat telers uiteindelijk op hun velden zullen sproeien is een stof die niets met het oorspronkelijk lama-antilichaam te maken heeft.’

De technologie van Agrosavfe is breed inzetbaar. BioFun 1 is nog maar de eerste stap. Ook het onderzoek naar ecologische insecticiden en producten tegen bacteriële infecties komt in een stroomversnelling. ‘Agrosavfe is geen onetrickpony. Ik ben ervan overtuigd dat het bedrijf een belangrijke rol kan spelen in de landbouwsector’, zegt Sellès.

VIB

Agrosavfe is een spin-off van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Het bedrijf zag in 2013 het levenslicht, met de financiële hulp van onder meer de Gimv, het Agri Investment Fund (Boerenbond) en het overheidsvehikel PMV. Ook Rudi Mariën en de Nederlandse landbouwexpert Wouter De Ruiter legden toen geld op tafel. Kort daarvoor cashten ze als aandeelhouder nog vele miljoenen bij de verkoop van het zaadtechnologiebedrijf Devgen aan het Zwitserse Syngenta. De twee privé-investeerders zijn op zo een schoolvoorbeeld geworden van ‘kapitaalrecyclage’ in de Vlaamse biotechsector.

Sinds de opstart verzamelde Agrosavfe in twee rondes zowat 18 miljoen euro kapitaal. Daar komt nu in één klap 35 miljoen euro bij, waarvan 10 miljoen euro van Ackermans & van Haaren dat als nieuwe geldschieter opduikt. Voor AvH is het de eerste investering in de agrosector, maar het heeft met OncoDNA wel een ander biotechbedrijf in portefeuille. Dat is gespecialiseerd in DNA-analyse van kankertumoren om precieze diagnoses te stellen.