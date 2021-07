Gentse technologie verovert wereld van babymelkpoeder

Het Gentse biotechbedrijf Inbiose maakt met hulp van microben en fermentatietechnologie moedermelk na. Twee sectorgenoten werden het voorbije jaar overgenomen voor honderden miljoenen euro's. ‘Maar wij willen onze eigen vlag planten.’

De technologie van Inbiose is belangrijk om het probleem van flessenvoeding bij baby’s aan te pakken. Wie flessenvoeding krijgt, kan daarvan nadelen ondervinden omdat moedermelk bepaalde stoffen - humane melksuikers - bevat die het immuunsysteem van baby’s in de eerste maanden versterken. Die komen evenwel nergens anders op aarde voor. In tegenstelling tot vitamines, calcium of magnesium was het tot voor kort niet mogelijk om die toe te voegen in babymelkpoeder.

Maar in de labo’s van de Gentse universiteit zette professor Wim Soetaert een methode op punt om die natuurlijke suikers uit moedermelk in bioreactoren na te maken, vertrekkende van gewone suiker en speciaal ontworpen micro-organismes.

De essentie Inbiose ontwikkelde een fermentatiemethode om humane melksuikers - stoffen die enkel in moedermelk voorkomen - na te maken. Die worden wereldwijd bijgemengd in babymelkpoeder.

Experten verwachten dat die markt groeit naar meer dan 1 miljard euro in 2030. Inbiose is een van de drie grote spelers in dit nog jonge domein.

Inbiose telt 50 werknemers. Het haalde de voorbije jaren telkens 4 à 7 miljoen euro inkomsten uit royalty’s en onderzoekssamenwerkingen. In 2019 was er 2 miljoen euro verlies.

Die ontdekking resulteerde in 2013 in de start-up Inbiose. Het bedrijf slaagde er al in om twee soorten humane melksuikers te produceren. Dat trok vijf jaar geleden de aandacht van de Amerikaanse multinational Dupont, die een licentiedeal sloot om de suikers op grote schaal te produceren en te verkopen aan grote babymelkpoederbedrijven zoals Danone en Nestlé. Die verkoop gebeurt nu door het miljardenbedrijf International Flavors & Fragrances, dat de voedingstak van Dupont eerder dit jaar overnam.

Er is een drive om de samenstelling van babymelkpoeder zo dicht mogelijk te laten aanleunen bij die van moedermelk. Paul Decraemer CFO van Inbiose

De productie in Slovakije is intussen opgestart, en de ‘Gentse suikers’ worden door baby’s al gedronken in Europa, de VS en de meeste landen in Azië. In China is het nog steeds wachten op een fiat van de gezondheidsautoriteiten. ‘Het gaat over babyvoeding. Dan kijkt men dubbel zo scherp naar alles’, zegt financieel directeur Paul Decraemer. Hoewel China goed is voor 40 procent van de wereldwijde markt voor babymelkpoeder, maakt hij zich geen zorgen.

‘De trend in de wereld is duidelijk. Er is een drive om de samenstelling van babymelkpoeder zo dicht mogelijk te laten aanleunen bij die van moedermelk. We gaan ervan uit dat de toevoeging van nog extra stoffen verplicht zal worden’, luidt het.

Experten schatten dat de markt voor humane melksuikers tegen 2025 zal oplopen tot een half miljard euro, om dan minstens te verdubbelen tegen 2030.

De markt wordt momenteel gedomineerd door amper drie bedrijven, waaronder Inbiose. De twee andere werden het voorbije jaar voor - samengeteld - 1 miljard euro ingelijfd door respectievelijk het Nederlandse DSM en het Scandinavische Chr. Hansen. ‘De sector staat in de kijker. Vroeg of laat klopt er ook wel iemand aan onze deur. Maar we hebben de ambitie om onze eigen vlag te planten’, klinkt het.

Inbiose heeft nu vier - er zijn er meer dan honderd - nieuwe humane melksuikers ontwikkeld. Hoewel het bedrijf in de begindagen noodgedwongen koos voor een licentie met een grote speler, wil Inbiose nu een eigen gamma uitbouwen, produceren en vanaf midden volgend jaar zelf vermarkten.

‘Koken kost geld’, aldus Decraemer. Het bedrijf haalde twee jaar geleden al 8 miljoen euro op, onder meer bij de investeringsmaatschappijen FPIM en Qbic. Nu is een nieuwe kapitaalronde van een vergelijkbare omvang op komst.