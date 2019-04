Gentse wetenschappers ontwikkelen eetbare antilichamen tegen maag- en darmziektes

Onderzoekers van de UGent en het VIB hebben antilichamen ontwikkeld die niet moeten worden ingespoten, maar kunnen worden geslikt. Op die manier worden behandelingen met antilichamen veel toegankelijker.

Antilichamen, stoffen die ons beschermen tegen vreemde cellen in het lichaam, zijn biologisch en overleefden tot zover een toediening via de mond niet. Ze verloren hun nut tijdens de vertering. Daarom moesten ze steevast worden ingespoten, wat niet alleen ingrijpend is maar ook meer bijwerkingen veroorzaakt.

Nu zijn wetenschappers erin geslaagd een technologie te ontwikkelen waardoor de antilichamen kunnen worden geproduceerd in gist en in plantenzaden. Op die manier zijn ze wel in te slikken. En dan nog op een eenvoudige manier, samen met voedsel.

De wetenschappers van de UGent en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) publiceerden hun onderzoek zopas in het vakblad Nature Biotechnology. De eetbare antilichamen zijn geschikt om maag- en darminfecties aan te pakken bij dieren en mensen.

Biotechnologie

Antilichamen zijn al enkele jaren de vernieuwende strategie in de behandeling van ziektes. Het gaat om biotechnologie waarbij het antilichaam wordt aangemoedigd om vreemde cellen in ons lichaam, zoals kankercellen, zelf aan te vallen of het immuunsysteem daartoe aan te zetten. Veelal richten die antistoffen zich op het eiwit dat aan de basis van een ziekte ligt.

Vikram Virdi, een postdoctoraal onderzoeker in het lab van Nico Callewaert en Ann Depicker, heeft in samenwerking met Henri De Greve en Eric Cox een orale toediening mogelijk gemaakt door een antilichaam te fabriceren dat simpel en robuust genoeg is om te overleven in het verteringsstelsel. Daarbij werden sojazaden en gistcellen gebruikt.

Dat zijn eigenlijk bestaande methoden uit de voedingsindustrie, waardoor de antilichamen eenvoudig te produceren zijn. Ze kunnen worden toegevoegd aan voedsel en hoeven niet in een capsule te worden genomen.

De wetenschappers bekeken de impact van de eetbare antilichamen op jonge biggen die vatbaar zijn voor een infectie die diarree veroorzaakt. Vandaag helpt alleen antibiotica tegen die infectie, maar dat verhoogt de kans op antibioticaresistentie. Dat doet de veesector naar alternatieven uitkijken.

Varkens

Het onderzoek gebeurde op varkens, maar de wetenschappers maken zich sterk dat ze in verdere testen ook goede resultaten zullen boeken bij mensen. 'De darm bij de mens en het varken zijn erg gelijkaardig. We zullen dus proberen darminfecties bij de mensen te voorkomen en te behandelen, of symptomen aan te pakken, onder andere bij mensen met de ziekte van Crohn.'