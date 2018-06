Gerecycleerd nieuws geeft Curetis vleugels

Het Duitse biotechbedrijf Curetis , met een notering in Amsterdam en Brussel, koerste meteen na de opening fors hoger. Het bedrijf liet in een persmededeling weten dat de commercialisering van zijn Unyvero-diagnosesysteem voor het opsporen van luchtweginfecties is gestart. Dat de verkoop in de VS van start ging gaan, was echter al langer duidelijk. Het bedrijf pakte al in april breed uit met de mededeling dat het van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA het lang verwachte groen licht had gekregen.