Gerecycleerde plastic is duurder dan nieuwe

De productie van gerecycleerd plastic is sinds een jaar duurder dan die van nieuwe plastic. Dat was nooit eerder het geval.

Dat nieuwe plastic goedkoper is dan hergebruikte is slecht nieuws in de wereldwijde strijd tegen de plasticvervuiling. Zo is het duurder om de gigantische plasticafvalberg te verkleinen.

De beschermingsproducten komen doorgaans terecht in de klassieke afvalstromen of op straat. De milieu-ngo WWF berekende dat als 1 procent van de mondmaskers op straat of in de natuur belandt, er per maand 10 miljoen stuks in rivieren en oceanen terechtkomen.