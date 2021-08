Gevallen Silicon Valley-icoon staat voor maandenlang fraudeproces

Dinsdag begint in Californië het langverwachte fraudeproces tegen Elizabeth Holmes, die de wereld ging veranderen met revolutionaire bloedtesten, maar investeerders en patiënten jaren zou hebben voorgelogen.

Jaren aan een stuk werd de inmiddels 37-jarige Amerikaanse Elizabeth Holmes bejubeld als de vrouw die met haar start-up Theranos een revolutie in de geneeskunde zou ontketenen. In 2015 schopte ze het zelfs tot 's werelds jongste vrouwelijke selfmademiljardair.

Dankzij de revolutionaire bloedtesten van Theranos, dat Holmes in 2003 oprichtte, zouden een vingerprik en een paar druppels bloed volstaan om mensen op tientallen aandoeningen te kunnen testen, zonder dat er nog vervelende naalden aan te pas hoefden te komen om diagnoses te stellen.

Maar na onthullingen over valse beloften over de mogelijkheden, de accuraatheid en betrouwbaarheid van de machines van Theranos in 2015 in de zakenkrant The Wall Street Journal, viel Holmes van haar voetstuk.

Dinsdag start in Californië het langverwachte en fel gemediatiseerde fraudeproces tegen de gewezen CEO van het ter ziele gegane Theranos. Holmes zou investeerders en patiënten tussen 2010 en 2015 hebben bedrogen met valse claims over de mogelijkheden van haar testmachines en met veel te ambitieuze omzetprojecties.

Aanvankelijk leek er jarenlang geen vuiltje aan de lucht. Holmes, die op haar 19de de brui gaf aan haar studies aan de roemruchte universiteit van Stanford, sierde als het mediagenieke uithangbord van Theranos om de haverklap de covers van de zakenbladen Forbes en Fortune.

Ze groeide uit tot een icoon in een start-upwereld gedomineerd door mannen. Ze haalde ettelijke honderden miljoenen dollars op bij een schare gereputeerde investeerders, gaande van de erfgenamen van Walmart-oprichter Sam Walton over de Mexicaanse telecomtycoon Carlos Slim tot mediamagnaat Rupert Murdoch.

Op een bepaald moment liep de beurswaarde van Theranos op tot 9 miljard dollar. Holmes werd een tijdlang bewierookt als de vrouwelijke pendant van wijlen Apple-topman Steve Jobs, die ze op handen droeg. Net als hij droeg ze steevast zwarte truien met een rolkraag.

Maar toen Theranos een luchtkasteel van valse beloften bleek, zakte het verhaal als een pudding in elkaar. Holmes stapte op als CEO van Theranos in 2018 en in september van dat jaar werd het bedrijf ontbonden. Ze betaalde eerder ook al een boete van een half miljoen dollar in een schikking met de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

Het proces in het Californische San Jose, vlak bij Palo Alto, waar ooit de blitse hoofdzetel van Theranos stond, begint dinsdag met de selectie van een onpartijdige jury. Dat belooft op zich al een helse klus te worden, wegens de maandenlange duur én omdat miljoenen Amerikanen zich de voorbije jaren gretig laafden aan het dramatische 'rise and fall'-verhaal van Holmes en Theranos in een bestseller, een HBO-documentaire en een podcast. Er zijn ook nog twee Hollywood-adaptaties op komst.

Het proces, dat maanden vertraging kende wegens de coronapandemie en de zwangerschap van Holmes, zou duren tot medio december. Als Holmes schuldig bevonden wordt, hangt haar mogelijk een celstraf tot 20 jaar boven het hoofd.