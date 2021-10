Gilead laat Galapagos-middel verder links liggen

Het biotechbedrijf Galapagos gaat onderzoeken of zijn geneesmiddel filgotinib ook de ziekte van Crohn kan bestrijden. De kosten van de studie draagt Galapagos zelf en niet langer de Amerikaanse partner Gilead.

Filgontinib is een ontstekingsremmer die het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf heeft ontwikkeld en dat lange tijd een gouden toekomst leek te hebben. Het Amerikaanse farmabedrijf Gilead kocht in 2019 voor miljarden euro’s de eigendomsrechten op het middel.

Maar sinds de Amerikaanse toezichthouder FDA bezwaren heeft geopperd om filgotinib als ontstekingsremmer voor reumapatiënten te gebruiken is de interesse van Gilead in het middel zienderogen gezakt. Het belangrijkste commerciële perspectief voor het middel was verdwenen.