Gilead mikt op miljardenomzet met coronamedicijn remdesivir

De niet onbesproken virusremmer remdesivir leverde de farmareus vorig jaar bijna 3 miljard dollar omzet op. Het management rekent in 2021 op een bisnummer.

Gilead boekte vorig jaar 22,5 miljard dollar omzet, 10 procent meer dan het jaar ervoor. En die groei komt volledig op het conto van remdesivir, het Covid-19-geneesmiddel dat in de VS op de markt is onder de merknaam Veklury.

‘Gilead blijft een centrale rol spelen in de pandemie’, klinkt het. ‘Met Veklury behandelen we in de VS nu 1 op 2 Covid-19-patiënten die opgenomen worden in het ziekenhuis.’

Veklury leverde 2,8 miljard dollar jaaromzet aan , waarvan bijna 2 miljard dollar in het vierde kwartaal. Zonder Veklury zou de groepsomzet met 3 procent gedaald zijn.

Gilead rekent ook dit jaar op zijn nieuwe prijsbeest en gaat uit van nog eens een 2 à 3 miljard dollar omzet met Veklury. Het bedrijf zegt er wel bij dat de verkopen naar verwachting ‘zeer volatiel en onzeker’ zijn. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de onvoorspelbaarheid van de pandemie en met de lopende vaccinatiecampagnes.

Veklury – met een prijskaartje van 3.120 dollar per patiënt - dook vorig jaar op als een van de eerste virusremmers in de strijd tegen de pandemie. Intussen is het middel in de VS officieel goedgekeurd door de FDA nadat een studie had uitgewezen dat gehospitaliseerde patiënten met het medicijn vijf dagen sneller herstelden en dus sneller het ziekenhuis konden verlaten.

In Europa blijft een definitieve beslissing van de farmawaakhond uit als gevolg van tegenstrijdig bewijsmateriaal over de werking van het middel. In afwachting blijft het wel – ook in België - ingezet worden voor patiënten die er erg aan toe zijn.

Dat Veklury nog zo’n toekomst had binnen het bedrijf had het management waarschijnlijk niet durven hopen. Het medicijn werd oorspronkelijk ontwikkeld voor de strijd tegen het ebolavirus maar bleek onvoldoende te werken en belandde op het schap.

De nettowinst van Gilead steeg vorig jaar met 14 procent tot net geen 9 miljard dollar of 7,1 dollar per aandeel.

Behalve het succes van Veklury was 2020 voor Gilead geen echt topjaar. Het kreeg samen met het Belgische biotechbedrijf Galapagos een zware tegenvaller te verwerken en zag de plannen om met reumamiddel filgotinib door te breken op de cruciale Amerikaanse markt gefnuikt. Bovendien zakte de verkoop van medicijnen tegen hepatitis C doordat een deel van de reguliere gezondheidszorg tijdens de pandemie stil viel.