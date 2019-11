Gilead trekt belang in Galapagos op tot 25,1 procent

De Amerikaanse farmreus Gilead gaat van 22 procent naar 25,1 procent in het Belgisch-Nederlandse biotechnologiebedrijf Galapagos.

Het nieuws komt niet als een verrassing. Gilead gaat de 'Initiële Warrant A' uitoefenen die door de aandeelhouders van het biotechbedrijf op 22 oktober was goedgekeurd, meteen uitoefenen. De uitgifte van de aandelen zal naar verwachting in de loop van volgende week plaats vinden. Na deze operatie zal Gilead 25,1 procent van Galapagos in handen hebben.