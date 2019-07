Gilead verschaft zich toegang tot Galapagos-arsenaal

De Amerikaanse farmareus Gilead pompt 4,5 miljard euro in Galapagos. Daarmee krijgt hij toegang tot de volledige pijplijn met beloftevolle nieuwe medicijnen van het Mechelse biotechbedrijf. Met de reumapil filgotinib op kop.

‘Think big.’ Dat is het levensmotto van de moleculair bioloog Onno van de Stolpe. Maar hoe groot hij denkt, dat laat de Nederlandse topman en oprichter van het Belgische beursgenoteerde biotechnologiebedrijf Galapagos altijd in het midden.

Een ding is wel zeker: de deal die hij dit weekend met Gilead Sciences sloot, brengt zijn droom om ooit het Nederlandse Philips in beurswaarde te overvleugelen - zoals hij begin dit jaar in De Tijd verkondigde - een stukje dichterbij. De Amerikaanse farmareus betaalde afgelopen weekend 4,5 miljard euro of 82 euro per aandeel voor een verregaande samenwerking met Galapagos.

Gilead heeft van Galapagos een soort ‘discovery engine’ gemaakt. jan de kerpel biotechspecialist van kempen & co

Gilead koopt voor 3,5 miljard euro inzagerecht in en exclusiviteit op alle belangrijkste medicijnen die het van oorsprong Mechelse biotechbedrijf ontwikkelt. Daarnaast betaalt het 1 miljard euro voor de verhoging van zijn belang in Galapagos van 12,5 naar 22 procent. De bedoeling is om uiteindelijk naar 29,9 procent te gaan. Niet verder, want dan moet het een overnamebod uitbrengen op alle aandelen en dat zou duur zijn.

Met de megadeal - beide bedrijven spreken over ‘een van de grootste biotechdeals in Europa’ - verschaft Gilead zich een toegang tot de uitgebreide pijplijn aan medicijnen die het Belgische bedrijf ontwikkeld.

Lucratieve reumamarkt

Galapagos is gespecialiseerd in de ontwikkeling van medicijnen tegen ontstekingsziektes. Het belangrijkste product is filgotinib. De pil tegen reuma heeft alle testfases doorlopen en wacht voor de lancering op de toestemming van de Europese en de Amerikaanse toezichthouders. Verwacht wordt dat die eind dit jaar, begin volgend jaar groen licht geven.

Volgens analisten kan filgotinib een blockbuster worden, met een piekomzet van 3 tot 6 miljard euro per jaar. Reuma treft een op de tien volwassenen en is een van de ‘lucratiefste ziektes’. Drie van de tien best verkopende medicijnen ter wereld zijn reumamiddelen.

Galapagos zal met zijn nieuwe reumapil - veel reumamedicijnen zijn injecties - wel moeten opboksen tegen de bestaande reumamedicijnen van Pfizer en Eli Lilly. En tegen de pil die AbbVie eind dit jaar al op de markt brengt.

Vierde speler

‘De markt van de reumapillen - 10 miljard in 2024 - is groot genoeg voor een vierde speler’, zegt Sandra Cauwenberghs, analiste van KBC Securities. ‘De eerste zijn is niet altijd het belangrijkst. De pil van Galapagos zou volgens onderzoek de minste nevenwerkingen hebben en heeft ook het beste veiligheidsprofiel om hogere dosissen te geven’.

De prijs van filgotinib zou niet veel verschillen van de producten die al op de markt zijn: ongeveer 10.000 euro per patiënt per jaar.

‘De deal gaat over veel meer dan over filgotinib’, zegt Jan De Kerpel, biotechspecialist van het Nederlandse beurshuis Kempen & Co. ‘Gilead had al toegang tot het reumaproduct door zijn Amerikaanse licentieovereenkomsten met Galapagos en weet waar het daar staat. Daar heeft het al honderden miljoenen dollars voor betaald. Belangrijker is dat Gilead door de deal ook de rechten krijgt op medicijnen die Galapagos nu ontwikkelt tegen longfibrose en osteoartrose, plus nog enkele andere producten die in een nog veel vroegere ontwikkelingsfase zitten.’

Volgens De Kerpel verschaft Gilead zich een toegang tot een pijplijn van een tiental producten waar het zelf niet aanwezig is. ‘Onno van de Stolpe heeft altijd gezegd dat hij onafhankelijk wil blijven en met die deal kan dat. Gilead heeft zijn belang wel verhoogd tot 22 procent en krijgt zo twee bestuurders in de raad van bestuur, maar in essentie gaat het erom dat ze van Galapagos een soort ‘discovery engine’ hebben gemaakt die efficiënt kan innoveren en snel kan beslissen zonder dat het wordt versmacht in een veel groter geheel. Vergelijk het met de oorspronkelijke deal van Genentech met Roche dat zich ook veilig stelde via overeenkomsten liever dan door een overname.’

Chapeau voor Onno

‘Voor Galapagos is dit een fantastische deal’, zegt Johan Cardoen, de algemeen directeur van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). ‘Chapeau voor Onno van de Stolpe dat hij zo’n deal in de wacht heeft gesleept. Daarmee consolideert hij de toekomst van het bedrijf voor de volgende tien jaar.’

‘Galapagos krijgt een bak geld in het laatje. Samen met zijn aantrekkelijke beurskoers stelt dat het bedrijf in staat via cash en aandelen overnames te doen - ook van niet-beursgenoteerde bedrijven - en selectief zijn productenpijplijn te versterken. Zo kan het uitgroeien tot een groot biotechbedrijf. Met het geld kan Galapagos zonder problemen zijn onderzoek en innovatie voortzetten. En - belangrijk - het kan zelf bepalen waaraan het voortwerkt. Bovendien kan het meevaren op de commerciële expertise van een gigant als Gilead.’

Europa

Wat daarna komt, is volgens Cardoen, onmogelijk te zeggen. ‘Maar met zijn huidige waardering van meer dan 8 miljard euro is Galapagos een van de grootste biotechbedrijven van Europa. Dat is al heel wat.’

‘Behalve het bedrag van 4,5 miljard euro krijgt Galapagos ook mijlpaalbetalingen in functie van de ontwikkeling van bepaalde medicijnen’, zegt Cauwenberghs. ‘Dat lijken duizelingwekkende bedragen, maar je mag niet vergeten dat Galapagos jaarlijks makkelijk 300 miljoen euro cash verbrandt. De deal is wel een enorme opportuniteit om uit te breiden en meer personeel aan te werven.’