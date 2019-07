Gimv casht 20 miljoen op verkoop Breath Therapeutics

Het Vlaamse investeringsfonds Gimv doet, samen met de andere aandeelhouders Sofinnova en Gilde Healthcare, zijn belang van de hand in het Nederlandse Breath Therapeutics. Dat Nederlandse bedrijf is gespecialiseerd in inhalatietherapieën voor ernstige aandoeningen van de luchtwegen. Koper van de aandelen is het Italiaanse farmabedrijf Zambon.