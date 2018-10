Gimv stapt in Duitse incontinentie-specialisten

De investeringsmaatschappij neemt Medi-Markt Homecare-Service en Medi Markt Service Nord Est over, gespecialiseerd in medische hulpmiddelen.

Gimv bereikte met de eigenaars van Medi-Markt Homecare-Service (uit Mannheim) en Medi Markt Service Nord Est (uit Isenbüttel) een akkoord over een meerderheidsbelang. De andere aandelen komen in handen van Markus Reichel, de toekomstige ceo van de Medi Markt Group, die zijn hoofdzetel in Mannheim zal posteren.