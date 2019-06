Google en Sanofi bundelen krachten rond medische data

Het doel van die samenwerking is voor Sanofi drieledig: de ontdekking van nieuwe geneesmiddelen versnellen, door data-analyse beter begrijpen welke behandelingen aanslaan bij patiënten en Sanofi’s operaties efficiënter maken. Dat liet de farmareus dinsdag weten in een mededeling. Beide bedrijven maakten verder geen financiële details bekend over de samenwerking.

Gepersonaliseerde behandeling

Dat Google en Sanofi de handen in mekaar slaan, is een nieuwe illustratie van de groeiende samenwerking tussen de technologie- en de gezondheidssector. Farmabedrijven werven bijvoorbeeld ook specialisten in artificiële intelligentie en datawetenschappers aan of nemen tech-start-ups over om sneller en kosten-efficiënter te kunnen werken.