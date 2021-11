Goudhaantje Argenx erkend als uniek middel tegen zenuwziekte CIDP

Het zijn spannende tijden voor Argenx, dat op het punt staat efgartigimod op de Amerikaanse markt te mogen lanceren. Het middel wordt ingezet in de behandeling van de auto-immuunziekte myasthenia gravis. Daarnaast zit het in vergevorderd onderzoek als geneesmiddel tegen drie andere ziektes: de neurologische aandoening CIDP en de bloedziektes PV en ITP.

Voor de behandeling van die eerste ziekte heeft het van de FDA de status van ‘orphan drug’ of weesgeneesmiddel gekregen. Dat is een erkenning als geneesmiddel tegen zeldzame ziektes waar geen andere behandeling voor bestaat. De erkenning is goed nieuws voor Argenx omdat aan het statuut verschillende voordelen verbonden zijn, zoals een belastingaftrek voor onderzoekskosten.