Grieploos seizoen zet rem op Omega Pharma en co.

Het uitblijven van de griepepidemie, van verkoudheden en van luisuitbraken zet een rem op de groei van Omega Pharma en zijn moedergroep Perrigo. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de Amerikaanse farmagroep.

Perrigo kocht zo'n zes jaar geleden Omega Pharma van Marc Coucke en Waterland. De divisie Consumer Self-Care International (CSCI) van de Amerikaanse groep bestaat voor het grootste deel uit de Belgische verkoper van voorschriftvrije geneesmiddelen.

De betrokken divisie boekte vorig jaar een omzet van 1,4 miljard dollar (1,16 miljard euro), amper 0,8 procent meer dan het jaar ervoor. Perrigo geeft als een van de redenen het uitblijven van de griepepidemie en van verkoudheden door de internationale lockdownmaatregelen. Er was ook minder vraag naar antiluismiddelen omdat in sommige landen de scholen gesloten waren. De impact van corona was vooral in het vierde kwartaal voelbaar. In die periode daalde de omzet van CSCI met 1,1 procent naar 352 miljoen dollar.

De brutomarge van CSCI (de omzet minus de directe productiekosten) daalde met 160 basispunten naar 50,8 procent. Die daling is onder meer te wijten aan de toevoeging van Ranir, een mondverzorgingsproduct met lagere marges, aan de CSCI-merkenportefeuille over het hele jaar.

Perrigo gaf vorige week al mee dat het een kwartaaldividend van 0,24 dollar per aandeel gaat uitkeren. Dat is 7 procent meer dan voordien. Dat is goed nieuws voor Marc Coucke, die sinds de verkoop van Omega Pharma aan de Amerikanen zes jaar geleden 5,4 miljoen aandelen Perrigo bezit. Het kwartaaldividend brengt hem 1,3 miljoen dollar (1 miljoen euro) op.