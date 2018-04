Groeiers haalden nog nooit zoveel geld op

Durfkapitalisten investeerden in het eerste kwartaal van dit jaar 203 miljoen euro in Belgische tech- en biotechbedrijven. Een record.

De financiering van jonge groeibedrijven in ons land kende begin vorig jaar een blitzstart. In iets minder dan een maand haalden niet-genoteerde bedrijven uit de biotech- en de technologiesector bijna 90 miljoen euro op. Maar die statistiek mag in de prullenmand. Dit jaar stond de teller na één maand al op 154 miljoen. En ook na drie maanden gaat het nog hard. Heel hard zelfs.

In het eerste kwartaal stroomde niet minder dan 203 miljoen euro naar Belgische groeiers. Dat is 75 procent meer dan het jaar ervoor (116 miljoen) en ruim vijf keer meer dan in 2013. In de drie eerste maanden van dat jaar investeerden binnen- en buitenlandse durfkapitalisten slechts 38 miljoen euro in dat soort bedrijven.

Big data

Net als vorig jaar staat de naam van de grootste operatie na de eerste drie maanden op naam van de bigdataspecialist Collibra, die software ontwikkelt die bedrijven helpt bij het stroomlijnen, verwerken en beveiligen van hun gegevens (big data). De spin-off van de VUB haalde begin dit jaar 48 miljoen euro op, iets meer dan begin vorig jaar (47 miljoen euro). Het geld kwam toen onder meer van Iconiq Capital en Index Ventures, twee durfkapitaalfondsen die vaste waarden zijn in Silicon Valley. Ook bij de jongste kapitaalronde stond Silicon Valley op de eerste rij.

Met een financieringsoperatie van 25 miljoen euro staat Miracor Medical voorlopig op de tweede plaats in de rangschikking van de grootste kapitaalinjecties. Miracor is van oorsprong Oostenrijks, maar verhuisde onder impuls van zijn Belgische CEO onlangs naar Luik. Miracor ontwikkelt een eigen katheter die een oplossing moet bieden tegen hartfalen. Onder meer de federale investeringsmaatschappij FPIM, haar Waalse tegenhanger SRIW en het regionale Meusinvest stapten in.

Showpad, het Gentse groeibedrijf achter een digitaal platform voor verkoop en marketing, vervolledigt de top drie met een ronde van 20 miljoen euro. Net als bij Collibra komt het geld van de andere kant van de Atlantische Oceaan. Bij Showpad is Insight Venture Partners aan zet, een fonds dat onder meer aandeelhouder is of was van bedrijven als Twitter, het Chinese e-commerceplatform Alibaba, de boekingssite Trivago en de kookboxbezorger Hello Fresh.

Biotech

Bigdatabedrijven domineerden de financieringsstatistieken. Door de digitale revolutie bezitten bedrijven almaar meer persoonsgegevens van klanten. Die kunnen nuttig zijn als ze juist beheerd of aangewend worden. Dit jaar rukken de biotechbedrijven op. Van de 203 miljoen euro die in de eerste drie maanden in Belgische groeibedrijven werd gepompt, ging 90 miljoen naar ondernemingen die actief zijn in biotech. Van de zeven grootste kapitaalrondes staan er vijf op naam van biotechbedrijven. Behalve Miracor Medical haalden de start-ups Syndesi, Rewind en Convert Therapeutics in het eerste kwartaal meer dan 10 miljoen euro op.

Van de 203 miljoen euro die in de eerste drie maanden in Belgische groeibedrijven werd gepompt, ging 90 miljoen naar ondernemingen die actief zijn in biotech.

Syndesi Therapeutics, een spin-off van de beursgenoteerde farmagroep UCB gespecialiseerd in cognitieve stoornissen, kreeg 17 miljoen euro startkapitaal, onder meer van de farmareus Johnson & Johnson. Met dat geld wil Syndesi zo snel mogelijk de veiligheid en de werking van zijn middelen testen op mensen. Boehringer Ingelheim en Merck, twee andere farmareuzen, staken geld in Rewind Therapeutics, een spin-off van de KU Leuven. Die gaat de verse middelen aanwenden voor het onderzoek naar een nieuwe aanpak van multiple sclerose (MS).