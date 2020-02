Groeimarkten buiten EU bieden Belgische farma kansen

Brazilië, Kazachstan en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vragende partij voor innovatieve, gespecialiseerde geneesmiddelen vanuit het buitenland, leert een rapport van de kredietverzekeraar Atradius.

Vandaag blijft ruim twee derde van de Belgische export in de Europese Unie. Bijna de helft (45,6%) gaat naar de buurlanden Duitsland, Frankrijk, Nederland en Luxemburg. In een nieuwe studie, getiteld 'Veelbelovende opkomende markten in 2020', benadrukt de kredietverzekeraar Atradius dat in opkomende markten buiten de Europese Unie kansen liggen voor Belgische exporteurs.

'Belgische exporteurs in de farma-industrie moeten dit jaar verder dan Europa durven kijken' Christophe Cherry Managing director Atradius België

Het rapport ziet de grootste opportuniteit voor Belgische exporteurs in de farma-industrie. Die viel met 26,9 miljard euro aan export in 2019 net buiten de top drie van de Vlaamse exportsectoren. De beloftevolste afzetmarkten zijn dit jaar groeimarkten als Brazilië, Kazachstan en de Verenigde Arabische Emiraten, zegt Christophe Cherry, managing director van Atradius België. 'Ondernemers denken wellicht niet meteen aan deze landen. Maar ze bieden heel wat kansen.'

De vergrijzing, de urbanisatie, de verbeterde koopkracht en de verbeteringen van de ziekteverzekeringen doen de vraag naar geavanceerde geneesmiddelen en gezondheidsdiensten in die niet-Europese landen dit jaar toenemen, oordeelt Atradius.

'De vraag naar innovatieve, gespecialiseerde geneesmiddelen in opkomende landen als Brazilië en Kazachstan komt de farmaceutische industrie van die landen ten goede, maar verhoogt ook de vraag naar geavanceerde producten uit het buitenland. Al blijft het belangrijk dat ondernemers zich goed voorbereiden en indekken als ze de stap zetten naar globale handel', zegt Cherry.

Medisch toerisme

Het Atradius-rapport zoomt ook in op de specifieke factoren die in elk van de groeimarkten de honger naar buitenlandse medicijnen doen toenemen. In Kazachstan creëren een betere regelgeving en hervormingen in de gezondheidszorg een grotere marktstabiliteit en een bredere toegang tot gezondheidsdiensten.

In de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) stuwen onder andere de uitrol van verplichte ziekteverzekeringschema's en de positionering als toonaangevende 'hub' voor medisch toerisme de vraag naar geneesmiddelen met een hoge toegevoegde waarde.