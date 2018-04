Groeimotoren UCB stellen teleur

Nu de huidige sterkhouders teleurstellen, tobben beleggers nog meer over de toekomstige groei van de biofarmagroep.

De kwartaalupdate van UCB schiet beleggers in het verkeerde keelgat. Het aandeel van de biofarmaciegroep tuimelt op de Brusselse beurs 6 procent.

'De omzet ligt min of meer in lijn met de analistenconsensus, maar de verkoop van alle cruciale groeimotoren - Cimzia, Vimpact en Briviact - blijft achter op de verwachtingen', stipt analist Peter Welford van Jefferies aan. Hij handhaaft zijn 'verkopen'-advies en koersdoel van 60 euro.

Pijnpunt blijft dat het absoluut niet duidelijk is waar UCB in het volgende decennium de groei gaat halen, na de tegenvallende onderzoeksresultaten met de potentiële blockbuster Evenity bijna exact een jaar geleden.

'De focus blijft op de nood aan hogere onderzoeksuitgaven, en mogelijke overnames. We blijven immers bezorgd over de commerciële slagkracht van de huidige pijplijn aan middelen', stelt Welford.

Cimzia

Het belangrijkste pijnpunt is het reumamiddel Cimzia, met 30 procent van de groepsomzet absolute sterkhouder van de groep. Analisten wijzen er al een tijd op dat de sector onder grote prijsdruk staat. Dat is een gevolg van de concurrentie van 'biosimilars' (generische biotechmedicijnen) van Amgens blockbuster Enbrel, zoals Erelzi van Novartis-dochter Sandoz.

Daar komt bij dat Galapagos en AbbVie een beloftevolle nieuwe generatie reumamedicijnen in de laatste onderzoeksfase hebben en bij de commerciële lancering waarschijnlijk een groot deel van de markt zullen inpalmen.

De zorgen rond Cimzia onderstrepen nog eens de twijfels over de pijplijn. Beleggen is namelijk vooruitzien en dat is zeker het geval in de farmasector. Daar is het zaak erover te waken dat een bestaande generatie stermedicijnen tijdig afgelost wordt door een nieuwe. De drie huidige sterkhouders verliezen hun patent tussen 2021 en 2024 en zullen mogelijk al vroeger over hun piek heen zijn.

To deal or not to deal

Cimzia zelf was in 2004 het resultaat van een miljardendeal van UCB, het Britse Celltech. Met de andere grote deal in de jaren 2000, het Duitse Schwarz, verzekerde toenmalig CEO Roch Doliveux in dat decennium de groei.