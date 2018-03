Groeiprognoses Biocartis vallen tegen

Biocartis rekent voor 2018 niet op een versnelling van zijn minilaboverkoop, wat nochtans de basis moet zijn voor de inkomstengroei uit de verkoop van kankertests.

Biocartis heeft een eigen minilabo ontwikkeld, Idylla, dat op basis van moleculaire diagnostiek snel de diagnose van kanker kan stellen. Het Mechelse bedrijf probeert jaar na jaar meer Idylla-minilabo’s te plaatsen in ziekenhuizen, maar het grootste deel van de inkomsten moet komen van de verkoop van patronen voor specifieke aandoeningen.

Biocartis streefde er vorig jaar naar 250 tot 275 nieuwe Idylla’s te plaatsen en met 258 is dat dus gelukt. De verkoop van patronen kende een forse stijging - maal 2,8 tot meer dan 71.000 - maar bleef iets onder het streefdoel. Biocartis had op een verdrievoudiging gemikt.

De Idylla-systeemverkoop bracht vorig jaar 4,6 miljoen euro in het laatje, de patroonverkoop 8,3 miljoen euro. In totaal verdubbelde de productverkoop nagenoeg tot 12,9 miljoen euro. Samen met de inkomsten uit samenwerkingen en subsidies stegen de totale bedrijfsinkomsten van Biocartis met 68 procent naar 23,1 miljoen euro.

Aangezien daar 66,7 miljoen euro bedrijfskosten tegenover staan, kleurt het bedrijfsresultaat 43,6 miljoen euro rood. Het bedrijfsverlies is wel 13 procent kleiner dan in 2016. Het nettoverlies bedraagt net geen 42 miljoen euro.

Doelstelling

In 2018 wil Biocartis opnieuw 250 tot 275 nieuwe Idylla-minilabo’s plaatsen, zodat er eind dit jaar tussen 900 en 925 minilabo's in gebruik zouden zijn. Dat is aanzienlijk minder dan waar Berenberg op rekende. Het beurshuis ging uit van een versnelling in 2018 en mikte op bijna 1.000 geïnstalleerde minilabo's eind 2018.

De verkoop van patronen zou moeten verdubbelen, terwijl Berenberg daar op een verdrievoudiging rekende.

Eind vorig jaar bedroeg de kaspositie van Biocartis 112,8 miljoen euro, dankzij de kapitaalverhoging van 80 miljoen euro van november. Eind dit jaar hoopt het bedrijf nog 50 à 60 miljoen euro in kas te hebben.

Biocartis laat in dat verband nog weten dat het van de Europese Investeringsbank een schuldfinancieringsfaciliteit tot 24 miljoen euro heeft gekregen. De middelen kunnen worden gebruikt om tot 50 procent verdere investeringen voor diagnostische infectieziekteoplossingen op Idylla te cofinancieren.

R&D Center

In een apart persbericht kondigt Biocartis aan dat het in de VS een eigen onderzoekscentrum opricht. Het bedrijf neemt daartoe het Idylla-team van Janssen Diagnostics over. De tien mensen blijven werken in het laboratorium en de kantoren in Raritan, New Jersey.