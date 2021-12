Groen licht voor coronapil van Merck in VS

Daags na de coronapil van Pfizer heeft ook die van concurrent Merck groen licht gekregen van het Amerikaanse FDA. 'De goedkeuring van vandaag voegt een nieuwe coronabehandeling toe, in de vorm van een pil die oraal ingenomen dient te worden', zei de FDA. Die voegde er wel meteen aan toe dat het medicijn alleen kan worden voorgeschreven in situaties waarbij geen ander coronamedicijn voorhanden of geschikt is.