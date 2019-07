Grondwettelijk hof schorst wet die tekort geneesmiddelen aanpakt

De wet die Belgische verdelers ertoe aanzet om medicijnen niet aan het buitenland te verkopen, is geschorst. De maatregel was bedoeld om het tekort aan geneesmiddelen terug te dringen.

Volgens de jongste officiële cijfers zijn er 525 geneesmiddelen niet beschikbaar in het land. Dat komt omdat er tijdelijk een tekort aan grondstoffen is, door de groeiende vraag op wereldvlak maar ook soms omdat het voor producenten interessanter is om een geneesmiddel in een ander land te verkopen, waar de verkoopprijs aanzienlijk hoger kan zijn.

Om dat laatste te verhinderen stelde minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) een KB op die de Belgische groothandelaars ertoe moet aanzetten om de geneesmiddelen die bestemd zijn voor de Belgische markt niet alsnog naar het buitenland te versassen omdat ze daar meer opbrengen. Als ze dat toch doen, verliezen ze hun prioritaire status om bijvoorbeeld aan ziekenhuizen te kunnen leveren.

Nadat een aantal bedrijven beroep tegen die wet aantekende, heeft het Grondwettelijk Hof die bepaling nu geschorst. De woordvoerder van minister De Block bevestigt dat nieuws uit de Gazet van Antwerpen. Het kabinet bestudeert nog hoe ze kan reageren.

Vrij verkeer

'Het probleem is dat medicijnen niet puur onder volksgezondheid vallen, maar ook een economisch product zijn die onder de Europese regels van het vrij verkeer van goederen vallen,' zegt woordvoerder Jelle Boone.

De lijst met niet beschikbare geneesmiddelen moet trouwens gerelativeerd worden, aldus het kabinet. Vaak zijn producten wel beschikbaar in een andere dosis of verpakking of zijn er geneesmiddelen van een ander merk met identieke werking beschikbaar.

Enkele weken geleden waren er slechts vier geneesmiddelen waarvoor echt geen alternatief te vinden was: een psychofarmacon tegen manische depressiviteit en bipolaire stoornissen, twee geneesmiddelen op basis van bloedplasma en een antibioticum.

Maat voor niets

Leon Van Rompay, mede-oprichter van het Belgisch Instituut voor Geneesmiddelen en Economie, wees er enkele maanden geleden in een opiniestuk voor deze krant nog op dat het exportverbod een maat voor niets is, omdat veel geneesmiddelen op de lijst ofwel generische middelen zijn die niet duurder verkocht kunnen worden in het buitenland ofwel producten zijn die enkel in de ziekenhuizen gebruikt worden.