Grootschalig Brits onderzoek naar nieuwe kankerscreening via bloedprik

De Britse openbare gezondheidsdienst NHS begint een onderzoek met 140.000 vrijwilligers naar de werking van een test om via een bloedprik kanker vroeg op te sporen. ‘Het zal zaak zijn de deelnemers heel goed te informeren.’

De Britse gezondheidsdienst National Health Service (NHS) start ’s werelds grootste onderzoek met een beloftevolle diagnosetest die op basis van een paar bloeddruppels speurt naar meer dan 50 soorten kanker in een vroeg stadium.

De test is ontwikkeld door het Amerikaanse biotechbedrijf Grail, dat onlangs is overgenomen door het eveneens Amerikaanse miljardenbedrijf Illumina, de wereldleider in de ontwikkeling en verkoop van sequencing machines. Die laten toe het DNA van kankercellen tot in het kleinste detail in kaart te brengen.

De test is al op doktersvoorschrift beschikbaar in de Verenigde Staten en zoekt kleine DNA-fragmenten die tumoren uitscheiden in de bloedstroom, om ze vervolgens te isoleren en uit te lezen. Ze speurt onder meer naar long-, pancreas-, nek-, hoofd- en keelkanker.

Als je een tumor in een vroeg stadium detecteert, hebben patiënten meer behandelingsopties en een grotere overlevingskans. Als je de ziekte in een vroeg stadium maar op één plek hoeft te bestrijden, heeft dat meer kans op slagen dan oorlog te voeren in meerdere organen.

De NHS wil 140.000 mensen tussen 50 en 77 jaar van verschillende etnische achtergronden laten deelnemen aan het onderzoek. Ze mogen geen kankerdiagnose gekregen hebben in de voorbije drie jaar.

Om uit te vissen of de test dokters kan helpen, wordt de helft er meteen mee gescreend, terwijl het bloed van de andere helft van de deelnemers bewaard wordt voor een potentiële test in de toekomst. Wie potentiële sporen van kanker vertoont, wordt doorverwezen naar een ziekenhuis voor verdere testen.

‘Revolutie in detectie en behandeling’

Volgens NHS-topvrouw Amanda Pritchard kan de test het begin inluiden ‘van een revolutie in kankerdetectie en -behandeling’ en een belangrijke rol spelen in de ambitie van de NHS om driekwart van de kankers in een vroeg stadium op te sporen, wanneer ze makkelijker te behandelen zijn.

Experts beschouwen de Grail-test als beloftevol, omdat zo’n bloedprik minimaal invasief is, in tegenstelling tot een biopsie die een ingreep vergt. De test kan ook veel kankertypes tegelijk opsporen en is accuraat in het lokaliseren van de tumor.

Ze geeft minder dan 1 procent vals positieven aan, waarbij onterecht een kankerdiagnose wordt gesteld, en is meer dan 90 procent accuraat in het lokaliseren van de tumor, zo bleek uit eerdere resultaten in het gerenommeerde blad Annals of Oncology.

Kanttekeningen

Maar experts hebben ook bedenkingen. Zo varieert de sensitiviteit - de gevoeligheid waarmee zieke personen opgespoord kunnen worden - naargelang het type tumor en de fase in de ontwikkeling tussen 40 à 90 procent. Dat betekent dat je veel diagnoses mist en je mensen een vals gevoel van veiligheid zou geven.

Ik zie vooral kansen met zo’n kankerscreening via een bloedprik bij risicogroepen. Katleen De Preter Onderzoekster UGent-CRIG

Bovendien lukt de vroege tumordetectie voorlopig het minst goed. ‘Dat is logisch, want tumoren scheiden meer DNA af als ze groter worden en meer in contact komen met de bloedbaan’, zegt professor Katleen De Preter, die onderzoek doet naar kanker aan de UGent-CRIG (Cancer Research Institute Ghent). ‘Een potentiële gamechanger zou ik zo’n test dus nog niet noemen, al zal ze allicht nog verbeteren naarmate de DNA-technieken gevoeliger worden.’

De Preter heeft nog een bedenking. ‘Het percentage vals positieven is weliswaar kleiner dan 1 procent, maar in zo’n grootschalige Engelse test kom je nog altijd aan een aanzienlijk aantal mensen die je onnodig schrik aanjaagt.’

‘Het zal dus vooral zaak zijn de deelnemers heel goed te informeren’, zegt De Preter. ‘Ik zie vooral kansen met zo’n kankerscreening via een bloedprik bij risicogroepen. Denk aan mensen met een hoge mate van reflux, omdat geweten is dat zij een hogere kans hebben om slokdarmkanker te ontwikkelen.’