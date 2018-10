Grote fusie van Vlaamse biotech-leveranciers

Pharmavize, Crystallics, ABL, Chemconnection en Syntagon bundelen de krachten in Ardena, een advies- en dienstenbedrijf voor de biotechindustrie. Het succes van de Vlaamse biotechbedrijven is een opsteker voor toeleveranciers zoals Ardena.

De voorbije drie jaar zijn Pharmavize, Crystallics, ABL, Chemconnection en Syntagon gefuseerd tot Ardena, een bedrijf met een omzet van 35 miljoen euro en 250 medewerkers. Ardena, dat vandaag zijn hoofdzetel plechtig opent in Mariakerke, nabij Gent, is een Contract Development & Manufacturing Organization (CDMO), of een bedrijf dat advies en diensten verleent aan de biotechindustrie.

Innovatie

De geneesmiddelenindustrie is de jongste jaren sterk veranderd. Terwijl het vroeger vooral de farmareuzen waren die nieuwe geneesmiddelen ontdekten, komen de meeste innovaties nu uit de biotechsector. Ardena begeleidt kleine en middelgrote biotechbedrijven in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen.

Zo ondersteunt Ardena biotechbedrijven bij het testen van nieuwe molecules en produceert het experimentele geneesmiddelen. De onderneming heeft hiervoor de nodige labo's en productie-installaties. Daarnaast adviseert Ardena de biotechbedrijven ook bij het opstellen van een dossier voor de regelgevende instanties, zodat ze hun geneesmiddel goedgekeurd krijgen en vervolgens naar de markt hun brengen.

‘Het duurt gemiddeld 15 jaar voor een geneesmiddel op de markt komt en op die weg zijn veel horden en valkuilen. Wij kennen die en kunnen de biotechbedrijven dus voorbereiden en helpen’, zegt Harry Christiaens, CEO van het nieuwe Ardena.

250 medewerkers Ardena 'We zijn in amper drie jaar tijd gegroeid van een organisatie met een omzet van 6 miljoen euro en 40 medewerkers tot een groep met 35 miljoen euro omzet en 250 medewerkers in vier verschillende landen.'

Ardena vindt zijn oorsprong bij Pharmavize, een Belgische onderneming opgericht door Christiaens en Lieven Van Vooren. Beide zijn nog steeds aandeelhouders van het bedrijf. In 2015 trokken ze Mentha Capital aan, een Nederlands investeringsfonds dat ook participaties heeft in het marktonderzoeksbureau InSites en de telecomintegrator Destiny. Mentha Capital is meerderheidsaandeelhouder van Ardena.

'We zijn in amper drie jaar tijd gegroeid van een organisatie met een omzet van 6 miljoen euro en 40 medewerkers tot een groep met 35 miljoen euro omzet en 250 medewerkers in vier verschillende landen', duidt Christiaens. Ardena is aanwezig in België, Nederland, Zweden en Letland.