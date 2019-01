'Haal productie van ebolatests weg bij Biocartis en co.'

In Congo woedt de op een na grootste ebolacrisis ooit, maar de farmasector heeft weinig opsporingstests voorhanden. Ook de test van Biocartis is niet meer in stock. 'Het is financieel niet haalbaar de tests in productie te houden als er geen crisis is', zeggen onderzoekers.

Tussen 2014 en 2016 onderging West-Afrika de zwaarste uitbraak van ebola ooit. Omdat een snelle toegang tot diagnosetesten cruciaal was, zetten heel wat bedrijven in op de ontwikkeling ervan. Veertien tests werden tijdens de piek van de epidemie goedgekeurd door de Amerikaanse geneesmiddelentoezichthouder FDA en/of door de Wereldgezondheidsorganisatie. Eén test was van het Mechelse biotechbedrijf Biocartis.

630 mensen met ebola In Noord-Kivu in DR Congo woedt opnieuw een grote ebolacrisis, met meer dan 630 bevestigde ebolagevallen en meer dan 350 doden sinds augustus 2018.

Maar zo'n snelle toegang tot de tests is er niet meer, waarschuwen onderzoekers van het Antwerpse Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in het gerenommeerde vakblad Nature. Van de veertien diagnostische testen zijn er nog maar vier direct beschikbaar.

Uit een navraag van ITG-onderzoekers blijkt dat er voor de meerderheid van de tests een lange wachttijd is, of dat de onderzoekers ze zelfs niet meer kunnen aankopen. Bovendien zijn de vier beschikbare testen PCR-testen, wel nauwkeurig maar duurder en moeilijker inzetbaar dan sneltesten. Ook de tests van Biocartis en die waar het ITG aan meewerkte, zijn twee jaar later niet snel beschikbaar.

Dat is problematisch, want in het Congolese Noord-Kivu woedt de op een na grootste ebolacrisis ooit, met meer dan 630 bevestigde ebolagevallen en meer dan 350 doden sinds augustus 2018.

'Financieel niet haalbaar'

'Onze ebolatest kreeg indertijd een 'emergency use authorization'-label, waardoor die alleen bruikbaar is als zich een noodsituatie voordoet', zegt Renate Degrave, manager investor relations van Biocartis . Het bedrijf heeft geen stock klaarliggen en de test is dus niet leverbaar in korte tijd.

De experten van het ITG wijzen erop dat de productie van de opsporingstesten beter uit de handen van de privésector wordt gehaald. 'Het is voor veel bedrijven financieel niet haalbaar om de testen in productie te houden als geen ebola-uitbraak aan de gang is', zegt ITG-onderzoekster Lieselotte Cnops.