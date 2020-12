Half miljard dollar voor Chinees coronavaccin

Sinovac kondigde maandag aan dat de Chinese geneesmiddelenproducent Sino Biopharmaceutical 515 miljoen dollar (425 miljoen euro) investeert in zijn vaccin. In ruil komt 15 procent van Sinovac Life Sciences, de afdeling die het vaccin produceert, in handen van Sino Biopharmaceutical. Het doel van die samenwerking is de onderzoeks- en productiemogelijkheden uit te breiden.