Half miljoen euro voor Belgisch 'verjongingsmedicijn'

Rejuvenate speurt wetenschappelijke databases af op zoek naar oude medicijnen voor allerhande ziektes waarvan uit onderzoek gebleken is dat ze op een of andere manier ook een impact hebben op algemene verouderingsmechanismes.

Het bedrijf heeft intussen één zo'n (niet nader genoemd) medicijn geïdentificeerd en gaat de werking ervan met de verse centen verder in detail bestuderen. Op eerste signalen of het daadwerkelijk effect heeft en gezonde mensen langer gezond houdt, is het evenwel nog enkele jaren wachten.

Geen mirakels

Rejuvenate speelt in op enkele doorbraken die wetenschappers de voorbije jaren hebben geboekt in het ontrafelen van het verouderingsproces. Waarom gaan lichaamscellen fouten maken? Wat zijn de factoren die alles in de war sturen en onze veerkracht verlagen? En hoe kunnen we die mechanismes afremmen met geneesmiddelen?