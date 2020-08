Het allerhoogste risico

De pandoering van Galapagos toont aan dat beleggen in biotechnologie zeer risicovol is. Beleggers moeten beseffen dat de kans op succes klein is. Dat besef en een goede spreiding kunnen ongelukken voorkomen.

De Belgische belegger houdt van biotech. Ook de particuliere investeerder hier is bereid duizenden euro's te stoppen in bedrijven die met hun innovatief onderzoek voor doorbraken in de geneeskunde kunnen zorgen. Spannende succesverhalen van onderzoekers die de grenzen verleggen om nieuwe medicijnen te ontwikkelen, spreken tot de verbeelding.

Elke succesvolle mijlpaal levert riante beurswinsten op. Argenx en Galapagos noteren tientallen keren hoger dan de prijs waartegen ze naar de beurs gingen, wat andere geldschieters aantrekt. De beurshuizen pikken een graantje mee dankzij de onophoudelijke kapitaalhonger van de biotechjongens. Het maakt van de Brusselse beurs een walhalla voor de sector. Zelfs buitenlandse bedrijven kiezen voor een notering in België om kapitaal op te halen.

14% Wie haalt de finish? Van alle potentiële geneesmiddelen die op mensen worden getest, haalt amper 14 procent de schappen van de apotheek.

Baanbrekend onderzoek is echter per definitie uiterst risicovol. Van alle potentiële geneesmiddelen die op mensen worden getest, haalt amper 14 procent de schappen van de apotheek, leert een studie van het Massachusetts Institute of Technology. Voor vaccins is dat 33 procent, wat de hoop voedt in de strijd tegen corona. Voor kanker bereikt amper 3 procent de finish.

Dat de Amerikaanse farmawaakhond FDA het beloftevolle reumamiddel filgotinib van Galapagos voorlopig niet goedkeurt, is een zware tegenslag, maar mag de doorgewinterde biotechbelegger niet compleet verrassen of degouteren. In de sector moet je er altijd rekening mee houden dat je pion op het 'terug naar start'-vakje belandt. Al is er nog hoop. Soms is de goedkeuring een processie van Echternach, zoals UCB met het anti-allergiemiddel Zyrtec in de jaren tachtig ondervond.

Maar zelfs bij goedkeuring is succes geen garantie. Een medicijn moet nog verkocht raken. Als artsen het niet voorschrijven, blijven de beloofde superwinsten uit. Dat ondervond Thrombogenics, nu Oxurion, met zijn geflopte oogmidddel Jetrea.

Van alle biotechbedrijven die de jongste 25 jaar naar de beurs van Brussel zijn getrokken, leverden er slechts zes winst op. Drie ervan zijn intussen overgenomen. Twee derde van al die jonge, beloftevolle bedrijfjes leidden tot zware verliezen voor wie op hun beursgang intekende.

Toch mag dat niet verhinderen dat beleggers een klein deeltje van hun centen investeren in pionierswerk om ons leven te verbeteren. Nieuwe medicijnen blijven nodig. Wie de torenhoge risico's beseft, kan fiasco's vermijden. Want de successen zijn vaak groot genoeg om de mislukkingen te compenseren. Spreiding in meerdere biotechbedrijven is daarom nodig, via een tracker of fonds bijvoorbeeld. Zelfs met de vele ontgoochelingen, leverde een belegging in de Belgische biotech nog altijd gemiddeld 212 procent winst op.

Vaak minimaliseren de biotechbonzen de risico's en houden ze te rooskleurige verkooppraatjes over het potentieel van hun pijplijn.