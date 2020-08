Het bonte imperium van een van Vlaanderens meest discrete ondernemerskoppels

Het echtpaar Gino De Raedt - Frederica Verheyden brengt zijn klinische labogroep CMA-Medina onder bij het Franse Biogroup en tekent zo voor een van de grootste deals in ons land dit jaar. Het discrete duo bouwde een bont imperium uit, van vuilniszakken tot tankstations.

De twee grootste privégroepen voor klinische bloedanalyses in Frankrijk en België bundelen de krachten. CMA-Medina gaat samen met het Franse Biogroup. CMA-Medina was volledig in handen van Straco, het investeringsvehikel van een van Vlaanderens meest discrete ondernemersduo’s.

Oeractiviteit

Medische labo’s vormden de oeractiviteit van het imperium dat Frederica Verheyden en Gino De Raedt de voorbije decennia hebben uitgebouwd. In 1978 opende Verheyden, een bioloog, in Dendermonde een klinisch labo, dat goed boerde in de jaren 80 en 90. Na een rist overnames werd CMA-Medina marktleider in ons land. Vandaag telt de groep zowat 800 werknemers, verspreid over acht Vlaamse labo’s.

Terwijl Frederica Verheyden destijds de labobusiness uitbouwde, verkocht Gino De Raedt in de jaren 90 de verpakkingsspecialist DW Plastics, een maker van onder andere plastic bierkratten, aan de Britse verpakkingsreus DS Smith. Die combinatie van succesverhalen legde de fundamenten voor Straco.

Via dat familiale investeringsvehikel bouwden De Raedt en Verheyden onder de waterlijn een bont imperium uit. De familie is ook eigenaar van het uitzendkantoor Forum Jobs, van het Britse Cedo - de Europese marktleider in vuilniszakken - en van NGM, een uitbater van Q8- en Lukoil-tankstations in Wallonië.

Straco kocht twee jaar geleden ook de potgrondactiviteiten van Greenyard, de fruit- en groentenreus van Hein Deprez. Het investeringsvehikel heeft daarnaast een portefeuille met vastgoed en vastgoedparticipaties, waaronder een participatie in Compagnie du Zoute.

Allergisch aan schijnwerpers

Zelf is het uiterst discrete duo allergisch voor de schijnwerpers. ‘Pour vivre heureux, vivons cachés’ is wel voor meer welgestelde ondernemers een levensmotto, maar het lijkt weinigen zo op het lijf geschreven als Gino De Raedt en Frederica Verheyden. Ze waren niet bereikbaar waren voor commentaar op de deal tussen sectorgenoten CMA-Medina en Biogroup.

Die Franse groep biedt, net als CMA-Medina, routine- en gespecialiseerde analyses voor klinische biologie aan. Ze doet dat in heel Frankrijk, van haar thuisbasis in de ‘Grand Est’ (Elzas en Bourgogne), over de regio rond Parijs tot het zuidoosten en Corsica.

In Frankrijk is Biogroup nu al de grootste speler in een markt die jaarlijks goed is voor een omzet van 6 miljard euro. De groep boekte in 2018 een omzet van 600 miljoen euro. Ter vergelijking: in ons land is CMA-Medina de primus in een markt van meer dan 1 miljard euro. Geconsolideerde omzetcijfers over CMA-Medina worden niet meegedeeld.

Straco wordt door de geplande transactie een belangrijke minderheidsaandeelhouder van de fusiegroep. Samen met Biogroup-oprichter Stéphane Eimer, een klinisch bioloog, houdt de ondernemersfamilie De Raedt-Verheyden de meerderheid van de aandelen van Biogroup aan. Ook het Canadese pensioenfonds Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) zit sinds 2018 in het kapitaal van Biogroup en blijft aan boord.

Door de transactie, een van de grootste deals van het jaar in ons land, wordt de gecombineerde Belgisch-Franse labogroep een Europese speler van formaat naast onder meer het Duitse Synlab, het Zwitserse Unilabs en zijn land- en sectorgenoot Cerba.

‘Biogroup legde de voorbije 5 à 10 jaar een prachtig groei- en consolidatieparcours af in Frankrijk’, zegt Nicolas De Quinnemar, de CEO van CMA-Medina. ‘De combinatie van beide groepen zal het aanbod voorartsen en patiënten nog verbeteren.’ De nieuwe Frans-Belgische groep wil niet alleen in de beide thuismarkten haar positie verstevigen, maar op termijn ook in andere Europese landen actief worden. Welke laat De Quinnemar in het midden.

Op volle toeren in coronacrisis

In volle coronacrisis draaiden de Belgische labo’s van CMA-Medina de voorbije maanden alvast op volle toeren. ‘Wij voeren zowel PCR-testen uit als serologische testen, die nagaan of iemand antistoffen heeft aangemaakt tegen Covid-19’, zegt De Quinnemar. ‘Uiteraard hebben we zo extra omzet gegenereerd. Tegelijkertijd legt dat een grote druk op de organisatie, omdat we extra mensen moesten aanwerven en opleiden en omdat we voor het doorspelen van de Covid-19-analyses onder tijdsdruk staan.’