Het netwerk van Fornieri: van de Vurige Stede tot aan de Noordzee

Het netwerk van Mithra-oprichter François Fornieri reikt van de Vurige Stede tot aan de Noordzee en het Zoute. Hij doorkruist zowel de farmasector en de ondernemerswereld als de politiek en de sport. Luik en Marc Coucke staan erin centraal.

'De gelijkenissen tussen Marc Coucke en mezelf zijn treffend. Onze wegen moesten ooit kruisen.' Dat zei Fornieri ten tijde van de eerste investering van Coucke in zijn bedrijf in 2015, vóór de beursgang van Mithra.

De banden tussen de twee werden sindsdien alleen nauwer. Coucke werd een van de grootste aandeelhouders (15,1%) van Mithra en is de peter van de zoon van de Italiaanse Luikenaar. Ze reden ook samen de oldtimerrally in het Zoute.

Dankzij de banden met Coucke kwam Fornieri - de 'Waalse Coucke' - in contact met Lotus-topman Jan Boone, staalondernemer Louis Ide, vastgoedbons Bart Versluys en projectontwikkelaar Paul Gheysens. Versluys investeerde in Mithra (4%). Fornieri heeft in Vlaanderen ook banden met de farmafamilie Van Rompay, waarmee hij Uteron Pharma oprichtte.

Stijn Van Rompay is sinds november onafhankelijk bestuurder bij Mithra. In de raad van bestuur zitten onder meer ook Ajit Shetty (ex-Janssen Pharma), Eric Van den Eynde (ex-CEO ING België) en Koen Hoffman (CEO vermogensbeheerder Value Square). Wie er niet meer in zit, is Coucke zelf. Hij stopte in november op eigen initiatief als voorzitter. Waarom heeft hij nooit gezegd. Voor commentaar over de juridische perikelen van Fornieri was Coucke niet bereikbaar.

In de farmasector is de gynaecologiespecialist Jean-Michel Foidart al decennialang een bondgenoot. Hij richtte in 1999 samen met Fornieri Mithra op. Foidarts zoon is lid van het uitvoerend comité van de publieke investeerder Noshaq (ex-Meusinvest), een van de hoofdaandeelhouders van Mithra (11,9%). Gaëtan Servais, de CEO van Noshaq en een ex-kabinetard van meerdere PS-kopstukken, is bestuurder bij Mithra.

De Parti Socialiste duikt vaak op in Fornieri's netwerk. De link met de PS en met Stéphane Moreau, de ex-CEO van Nethys, is gekend. En Fornieri's rechterhand Birol Cokgezen is de voormalige chauffeur van Michel 'papa' Daerden. Maar Fornieri beperkt zijn contacten niet tot de PS. Meer dan eens werd hij met Didier Reynders (MR) gespot op de tribunes van Sclessin voor een wedstrijd van Standard Luik. Hij kreeg in 2013 de Waalse Orde van Verdienste in aanwezigheid van tal van Waalse politici.

Alomtegenwoordig

Luik staat centraal in zijn netwerk. Mithra is gevestigd in een herenhuis in hartje Luik en is sponsor van het lokale jazzfestival en van een loopwedstrijd voor vrouwen. Het was ook een tijdlang sponsor van de vrouwenploeg Standard Femina.

Als fiere Luikenaar investeerde Fornieri in tal van lokale projecten. Hij richtte mee de Luikse tak van de zakenclub B19 op - die in zijn Hotel de Bocholtz is gevestigd -, stak geld in de artisanale chocolatier Millésime, in het automerk Imperia en in het rockfestival Les Ardentes. Een van de co-investeerders bij les Ardentes was zijn goede vriend Luciano D'Onofrio, de voormalige sterke man van Standard Luik en huidig sportief directeur van Antwerp, de club van Paul Gheysens. Fornieri wou als supporter van de Rouches vorig jaar Standard Luik kopen, maar de deal liep spaak.