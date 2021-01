Het stille echtpaar achter de opmerkelijkste overname van het jaar

De verkoop van het labo CMA- Medina aan de Franse Biogroup is een van de opvallendste Belgische overnames van het jaar. Achter de transactie schuilt Vlaanderens discreetste ondernemerskoppel: Gino De Raedt en Frederica Verheyden.

Er zijn van die investeerders die, ondanks in het oog springende deals, liever in de schaduw blijven. AB InBev-telg Alexandre Van Damme is er een van, net als de familie Lhoist-Berghmans achter de kalkreus Lhoist of de familie Frère. In dat rijtje past ook het echtpaar achter een van de Belgische topdeals van het jaar. ‘U werkt aan een portret? Dat zullen ze niet graag horen’, zegt een kennis van de familie.

Wie op het internet foto’s zoekt van Gino De Raedt of Frederica ‘Rika’ Verheyden (allebei 70), keert van een kale reis terug. Op de nieuwe website van hun investeringsvehikel Straco wordt hun familienaam nergens vermeld. Interviewaanvragen worden steevast afgewimpeld door Nicolas De Quinnemar, de co-CEO van Straco. Hij is gehuwd met dochter Ann De Raedt, die ook actief is in het bedrijf. De Quinnemar voert het woord in naam van de familie. Zonder uitbundigheid noch financiële details.

Die discretie contrasteert met de deal die het koppel uit Waasmunster deze zomer sloot. De familie De Raedt-Verheyden verkocht haar klinische labogroep CMA-Medina aan het Franse Biogroup voor naar schatting 1 miljard euro. Ze herinvesteerde via haar familiaal investeringsvehikel Straco een deel van de opbrengst in het eengemaakte geheel. De familie bezit tussen 10 en 25 procent van de Europese laboreus.

Het echtpaar De Raedt-Verheyden deelt met zijn dochter een passie voor golf en jagen en vertoeft vaak in Knokke.

De verkoop van CMA-Medina bleef niet onbesproken omdat het hoge prijskaartje onder meer te danken is aan de heel hoge marges die de labogroep deels te danken heeft aan de gunstige terugbetalingstarieven van het RIZIV. CMA-Medina realiseert naar verluidt een brutobedrijfswinst (ebitda) van 100 miljoen euro op 200 miljoen euro omzet. Marges waarvan buitenlandse spelers alleen kunnen dromen. En waarvoor ze bereid zijn veel geld op tafel te leggen.

De hoge rendabiliteit is ook te danken aan de hoge graad van automatisatie van de labo’s van CMA-Medina. De uitbouw van de IT-infrastructuur begon al in de jaren 80 onder impuls van informaticus Gino De Raedt. ‘Dat gaf hen een concurrentieel voordeel en zo is Medina groot geworden’, zegt een bron.

Het verhaal van CMA-Medina begon in 1978 met de oprichting van het Klinisch Laboratorium Dendermonde (KLD) door Frederica Verheyden. Samen met haar echtgenoot bouwde de klinisch biologe de groep uit, zowel via organische groei als via overnames. Vier decennia later is CMA-Medina de onbetwiste Belgische marktleider met zes labo’s. Behalve in de klassieke bloedanalyses is CMA-Medina ook gespecialiseerd in het analyseren van stalen op huidaandoeningen, toxicologische analyses, preventieve geneeskunde en diergeneeskunde. Net als alle labo’s van het land draaide het door de coronacrisis op volle toeren.

Dankzij de dividenden uit de labo-activiteiten bouwde de familie een indrukwekkend en gediversifieerd imperium uit.

Dankzij de dividenden uit de labo-activiteiten en de verkoop van het eind jaren 80 overgenomen verpakkingsbedrijf DW Plastics bouwde het echtpaar in alle luwte aan een indrukwekkend en gediversifieerd familiaal imperium. De eerste bouwstenen werden al in de jaren 80 gelegd via vastgoedinvesteringen. Straco is nog altijd eigenaar van panden in de Veldstraat in Gent, op de Antwerpse Meir en van meerdere locaties in Brussel. In de hoofdstad is een van de huurders de juwelenketen Tiffany’s aan de Waterloolaan. De familie investeerde nadien ook in winkelvastgoed. Ze doet ook in binnen- en buitenland aan projectontwikkeling onder het merk Odebrecht. Daar hoort, via de projectontwikkelaar Magellan, het neerpoten van luxevilla’s op het Griekse eiland Zakynthos bij.

Sinds 2014 bouwt de familie een private-equitypoot uit. Twee jaar geleden hielp ze Hein Deprez, die op enkele kilometers van haar thuisbasis Waasmunster woont, uit de penarie via de overname van de potgrondpoot van Greenyard. Het prijskaartje: 120 miljoen euro. De Raedt kocht iets later ook een appartement van Deprez in Het Zoute over.

In de Straco-portefeuille - met de Kortrijkse serieondernemer Christian Dumolin als minderheidsaandeelhouder - zitten voorts het uitzendbedrijf Forum Jobs, de Europese marktleider in vuilniszakken Cedo en NGM, een uitbater van Q8- en Lukoil-tankstations in Wallonië.

Het imperium oogt indrukwekkend. Maar zweven doet de familie niet. ‘Ze genieten van het goede leven, maar zijn toegankelijk en bescheiden. Bij hen geen Rolls-Royces of opzichtige wagens, geen show en geen opmerkelijke kledij’, zegt iemand die hen kent.

De Raedt en Verheyden wonen zowel in Waasmunster als in Knokke. In de badstad kan het koppel anoniem gaan golfen, een van hun passies. Sinds 2018 zijn ze een beetje eigenaar van de Royal Zoute Golf Club. Dat jaar kocht De Raedt, die hoog oploopt met de Knokse burgervader Leopold Lippens, samen met havenbaron Philippe Van de Vyvere 16 procent van Compagnie Het Zoute, de eigenaar van de golfbaan. Naar verluidt jagen de twee graag samen. Ze zijn ook voorzitter en vicevoorzitter van de Zoute Automobile Club, een vzw die autorally’s organiseert voor haar leden.