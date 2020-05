Hightechkamer geeft Leuvense zorgmaskers tweede leven

Het Rega Instituut ontsmet dagelijks 1.000 mondmaskers van het UZ Leuven, de lokale brandweer en woon-zorgcentra, waardoor ze die tot drie keer kunnen hergebruiken. 'We roepen wel op make-up en gezichtscrème te vermijden.'

'In maart zag het er even niet goed uit, door onze beperkte voorraad FFP2- en FFP3-mondmaskers', zegt Herman Devriese, het diensthoofd preventie en milieu van het UZ Leuven. 'Enerzijds keken we naar invoer. Anderzijds gingen we na of we onze maskers zo grondig konden ontsmetten dat we ze een paar keer konden hergebruiken. We namen de wetenschappelijke literatuur door en gingen niet over één nacht ijs in onze zoektocht naar een oplossing.'

Die oplossing, die het UZ Leuven mee door die kritieke periode heeft geloodst, bleek een speciale kamer in het Rega Instituut, een medische onderzoeksinstelling verbonden aan de KU Leuven. In een ruimte van 6 kubieke meter worden daar sinds begin april 1.000 mondmaskers per dag ontsmet. Niet alleen alle FFP2- en FFP3-mondmaskers van het UZ Leuven, maar ook die van de lokale brandweer en omringende woon-zorgcentra.

'De kamerdeuren hebben een opblaasbare dichting, waardoor de waterstofperoxide, het giftige gas dat we door de kamer jagen om de maskers te ontsmetten, niet kan ontsnappen', zegt Rega-onderzoeker Valentijn Vergote, die het procedé mee testte en valideerde.

Aan de vuile kant van de kamer worden elke cyclus twee karretjes binnengereden, waarop de mondmaskers aan haakjes hangen. Aan de propere kant worden ze er na afloop weer uit gereden. 'De fabrikant van de kamer is het Italiaanse IWT Tecniplast. Het Engelse Bioquell levert de technologie voor de waterstofperoxidevergassing.'

'In één cyclus van zes à zeven uur kunnen we 1.000 maskers ontsmetten', zegt Vergote. 'We kunnen de capaciteit nog opdrijven, maar dat is voorlopig niet nodig.'

Waterstofperoxide ontsmet niet alleen de oppervlakte, maar trekt volledig in de maskers, zodat alle lagen virus- en bacterievrij gemaakt worden. Dankzij het procedé kunnen de mondmaskers van het zorgpersoneel twee tot drie keer hergebruikt worden.

Make-up en gezichtscrème vermijden

In theorie kan dat nog meer. 'Uit testen in het buitenland blijkt dat je mondmaskers 30 à 50 keer kan hergebruiken als je ze ontsmet met waterstofperoxide', zegt Vergote. Maar na verloop van tijd is de 'fit', de aansluiting van het masker op de neus, minder goed en beginnen de elastieken te verslijten.

'Wij stoppen er ook na drie keer mee, om alles hygiënisch en aangenaam te houden', zegt Vergote. 'Omdat je gezichtshuid vettig is en je allerlei geuren, zoals die van koffie, uitademt in zo'n masker. Daarom is er onder het zorgpersoneel van het UZ Leuven een oproep geweest om make-up en gezichtscrème zo veel mogelijk te vermijden. Mondmaskers waar nog make-up aan hangt, halen we uit de karretjes voor we ze in onze ontsmettingskamer rollen.'