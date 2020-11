Hoe ver staan we met welk vaccin?...

Farmabedrijven en wetenschappers planten zaadjes hoop met hun goede resultaten over een mogelijk coronavaccin. Toch is een massale vaccinatiegolf nog niet voor meteen. Daarvoor moeten nog tal van hindernissen als productie, goedkeuringsprocessen en distributie overwonnen worden.

De zoektocht naar een coronavaccin moet tien keer sneller dan normaal verlopen. Welke van de 205 vaccins die nu in ontwikkeling zijn, zal het halen?

De race naar het vaccin: van petrischaal tot in de rekken

Om zo weinig mogelijk tijd te verliezen wordt achter de schermen al druk onderhandeld. De Europese Unie sloot al contracten met zes farmabedrijven en reserveerde al bijna 2 miljard dosissen. De lidstaten kunnen intekenen op die contracten. België sprong al mee op de boot van Pfizer (5 miljoen dosissen), AstraZeneca (7,7 miljoen dosissen) en Johnson & Johnson (5,2 miljoen dosissen) en heeft dus al zicht op een totaal van bijna 18 miljoen dosissen. Wat weten we over de verschillende vaccins, en vooral: wanneer kunnen we ze verwachten?