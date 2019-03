Hologic opent trainingscentrum voor medische apparatuur in Zaventem

Het Amerikaanse Hologic, gespecialiseerd in gezondheidsproducten voor vrouwen, breidt zijn activiteiten in ons land uit met een trainingscentrum voor artsen. Een zestigtal mensen zal er aan de slag kunnen.

Vroeger gebeurden de training en de dienst na verkoop gefragmenteerd, land per land. Nu bundelen we hier alles van Europa, het Midden-Oosten en Afrika, zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.'

De Belgische activiteiten worden een hub voor het personeel en de klanten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA). 'We breiden hier dan ook uit. Er is al 1.500 vierkante meter trainingsruimte en 4.000 vierkante meter voor dienstverlening voor onze klanten bijgekomen. Met een callcenter onder meer', zegt Jan Verstreken, verantwoordelijk voor EMEA en Canada van Hologic. Hij verwacht dat Hologic in Zaventem jaarlijks duizenden mensen zal ontvangen.