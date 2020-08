Hongkongse man zaait tweedracht met herbesmetting

De grote vraag is of een herbesmetting met het nieuwe coronavirus een uitzonderlijk fenomeen is of vaker zal voorkomen.

Een herbesmetting van een Covid-19-patiënt in Hongkong zet sommige hypotheses over immuniteit onder druk en roept veel vragen op.

Een Amerikaanse vissersboot veroorzaakte vorige week nog veel optimisme over een blijvende immuniteit tegen Covid-19. Op dat schip, de American Dynasty, raakten na een virusuitbraak 104 van de 122 opvarenden (85%) besmet met Sars-CoV-2. Drie personen die het virus voordien hadden opgelopen en genezen waren, werden niet besmet. Die drie vissers voedden de hoop dat genezen coronapatiënten blijvend immuun zouden zijn tegen het virus. Deze week kelderde een Hongkongse toerist van 33 die hoop.

De Hongkonger testte in maart positief en had symptomen als koorts, hoest en hoofdpijn. Toen hij vier maanden later door Spanje reisde, had hij geen enkele symptomen. Maar bij zijn terugkeer was de test op de luchthaven onverbiddelijk: Covid-19-positief. Door onderzoek van het genetisch materiaal konden de onderzoekers van de Universiteit van Hong Kong met zekerheid aantonen dat het een nieuwe besmetting was met een andere stam van het virus.

Zo'n herbesmetting is geen veelvoorkomend geval. Dr. Magaret Harris WGO

Moeten we meteen concluderen dat genezen mensen snel weer besmet kunnen raken? De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) denkt van niet. De man uit Hongkong is slechts de eerste officieel herbesmette persoon op de meer dan 23 miljoen mensen die al een positieve test hebben afgelegd, klinkt het in Genève.

Er waren wel eerder berichten over herbesmettingen, maar die waren nooit echt overtuigend. Er waren vaak twijfels of er wel een correcte test was gebeurd. Het kan ook gaan om een opflakkering van de eerste besmetting in plaats van een nieuwe infectie. Bij een zwangere vrouw is zo'n opgeflakkerd virus vastgesteld 104 dagen na de eerste test. De WGO rekent daarom op 'zeer weinig' herbesmettingen, maar zegt wel op dat er meer gevallen zullen opduiken. Die kwamen er meteen: in ons land en in Nederland.

Leuven

Bijna had Leuven de wereldprimeur beet. 's Lands bekendste viroloog Marc Van Ranst verklaarde dat een Belgische vrouw in juni besmet raakte, drie maanden na een eerste besmetting en genezing. De Leuvense universiteitslabo's konden vaststellen dat de tweede besmetting gebeurde met een andere variant van het virus dan die die in ons land circuleert.

De herbesmettingen roepen veel vragen op. Gaat het om uitzonderingen? Hoe verloopt een tweede besmetting? En zullen vaccins wel lang genoeg werken? Duidelijke antwoorden zijn er nog niet, klinkt het eensgezind bij de specialisten. Daarvoor is er nog te weinig informatie.

Er zijn wel aanwijzingen dat de aanwezigheid van virusneutraliserende antilichamen bij genezen patiënten na verloop van tijd afneemt. Rode Kruis Vlaanderen merkt dat op in bloedstalen: bij enkele genezen bloeddonoren zijn die neutraliserende antilichamen na een aantal maanden al grotendeels verdwenen. Toch hoeft dat niet te betekenen dat ze geen weerstand hebben tegen het coronavirus. Het immuunsysteem kan het virus misschien ook op andere manieren de baas.

Een positief punt is dat bij de man uit Hongkong de tweede besmetting veel milder was: de dertiger had het zelfs niet door. Dat is op zich niet verwonderlijk. Herhaalde besmettingen komen bij andere virussen ook voor en daar zijn de symptomen milder of onbestaande. Corona zou zich na verloop van tijd als een verkoudheidsvirus kunnen gedragen.

Volgens Van Ranst moeten we de optie dat we na een besmetting een heel leven immuun zijn vergeten. De onderzoekers in Hongkong suggereren hetzelfde. Ze vinden dat genezen patiënten ook een vaccinatie nodig hebben en zich moeten houden aan de regels rond mondmaskers en social distancing.

Besmettelijk

Een Britse wetenschapper plaatst daar vraagtekens bij. 'Ze maken conclusies op basis van één geval. Dat er na zoveel besmettingen ook een herbesmetting opduikt, is niet verrassend', zegt Jeffrey Barrett, die betrokken is bij het Covid-19-onderzoek van het Wellcome Sanger Institute in de krant The Guardian. Hij wijst erop dat er geen bewijs is dat de Hongkongse toerist besmettelijk was bij zijn tweede infectie. Ook andere specialisten noemen het 'incidenten'.