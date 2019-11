Hooikoortsmiddel van ASIT biotech blijkt amper te werken

Het grootschalige onderzoek met het potentiële geneesmiddel van ASIT biotech om graspollenallergie te behandelen is een teleurstelling. De vraag is wat het bedrijf gaat doen nu zware investeringen niets hebben opgeleverd.

Het Luikse bedrijf ASIT biotech komt met zwaar tegenvallend nieuws. Zijn voornaamste kandidaat-geneesmiddel, een immunotherapieproduct om graspollenallergie te behandelen, blijkt onvoldoende te werken.

Het middel werd dit jaar al voor de tweede keer uitgebreid getest. 650 mensen hooikoortslijders uit België, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Hongarije en Polen kregen gedurende drie weken vóór het pollenseizoen gp-ASIT+ toegediend. Het onderzoek vond in goede omstandigheden plaats en de werking werd vergeleken met een placebo.

Het primaire eindpunt - de hoofddoelstelling van het onderzoek - was een absoluut verschil van 0,30 van de gecombineerde score van klinische symptomen en medicijngebruik in de behandelde groep ten opzichte van de placebogroep gedurende de piek van het graspollenseizoen, legt ASIT biotech uit in een persbericht.

De resultaten toonden slechts een absoluut verschil van 0,15 aan gedurende de piek van het graspollenseizoen en van 0,18 gedurende het volledige graspollenseizoen.

'Dit vertaalt zich in een respectievelijke werkzaamheid van 7.4 procent en 9.8 procent ten opzichte van de verwachte 20 procent', luidt het.

Beste opties

Michel Baijot, de CEO van ASIT biotech, noemt de studieresultaten zonder meer 'teleurstellend'. Het Waals biotechbedrijf had zwaar ingezet op het fase 3-onderzoek en er veel middelen in geïnvesteerd.

De vraag is hoe het nu verder moet. Op 24 november had ASIT biotech maar 3,8 miljoen euro meer in kas. 'We zullen de gegevens verder analyseren, de beste opties voor het bedrijf beoordelen, en hierover communiceren voor het einde van het jaar.'

De notering van ASIT biotech was vrijdag opgeschort in afwachting van een persbericht. Het aandeel was deze maand, in de aanloop naar de cruciale onderzoeksresultaten met gp-ASIT+, verdubbeld in waarde.