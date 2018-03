Huidkanker in opmars in België

Bij een op de drie nieuwe kankergevallen in ons land gaat het om huidkanker. Jaarlijks komen er 37.000 nieuwe gevallen bij. De grote boosdoener is nog steeds de zon.

'België heeft een huidkankerprobleem' is de slogan van de nieuwe campagne van Euromelanoma, een netwerk van Europese huidartsen die zich inzetten tegen huidkanker. Ze lieten becijferen hoe huidkanker, of melanoom, evolueert in ons land en kwamen tot de vaststelling dat huidkanker aanzienlijk toeneemt.

5 à 9% Huidkanker Jaarlijks komen er 37.000 gevallen van huidkanker bij, een stijging van 5 à 9 procent, afhankelijk van de vorm van huidkanker. Huidkanker is daarmee de snelst stijgende vorm van kanker.

De Belgische Stichting Kankerregister deed op basis van de cijfers een extrapolatie tot 2025. Daaruit blijkt dat het aantal kwaadaardige melanomen zal stijgen van net geen 3.000 naar meer dan 4.300 per jaar, wat een toename is van iets minder dan 50 procent. Ter vergelijking: andere vormen van kanker zullen met 17 procent verhogen.

De zon

De grootste boosdoener in dit verhaal is nog steeds de zon. De meeste mensen zijn er zich nu wel van bewust dat te veel zon slecht is voor de huid, maar toch hebben ze moeite om uit de zon te blijven, ervaren de huidartsen. 'Vroeg 1 op de 25 patiënten 15 jaar geleden naar een controle op verdachte vlekjes, dan is dat vandaag 1 op de 3', stelt Euromelanoma.

Melanoom is een vorm van kanker die meestal te behandelen valt, al zijn er nog steeds mensen die eraan overlijden. Vaak blijft het niet bij één kwaadaardige vlekje, maar volgen er meer. Daarom is het essentieel om huidkanker zo snel mogelijk op te sporen.