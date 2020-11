Huisartsen lang niet unaniem overtuigd van coronavaccin

Dirk Devroey, professor huisartsengeneeskunde aan de VUB, schrikt niet van het cijfer. ‘Huisartsen zijn kritische mensen. Ze zullen het vaccin alleen aanbevelen als het veilig is. Daarvoor is nog meer informatie nodig. Op dit moment hebben we onvoldoende bewijs om met zekerheid te zeggen dat het vaccin nuttig zal zijn, maar we hebben er vertrouwen in dat dat bewijs er komt. Huisartsen willen hun vertrouwenspositie bij de patiënt niet beschadigen.'