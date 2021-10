Huiszoekingen bij Belgische afdelingen van specialist in dierengeneeskunde Zoetis

De Europese Commissie liet maandag huiszoekingen uitvoeren bij de vestigingen van de Amerikaanse dierengeneesmiddelenproducent Zoetis in Zaventem en Louvain-la-Neuve voor mogelijk machtsmisbruik.

'We hebben onaangekondigde inspecties uitgevoerd op Belgische sites van een farmabedrijf dat actief is in de diergezondheid', maakte de Europese Commissie maandag bekend in een persbericht. Wat later werd bevestigd aan De Tijd dat het om de beursgenoteerde dierengeneesmiddelenproducent Zoetis gaat.

Het Belgische hoofdkwartier van Zoetis is gelegen in Zaventem. In de vestiging in Louvain-la-Neuve vindt de productie plaats van onder meer vaccins voor dieren. Op beide sites vonden huiszoekingen plaats.

'We zijn bezorgd dat het bedrijf de Europese concurrentieregels heeft overtreden die misbruik van een machtspositie verbieden', zegt de Commissie. 'Onaangekondigde inspecties betekenen nog niet dat de Commissie een bedrijf schuldig aan machtsmisbruik acht.' Ook afgevaardigden van de Belgische Mededingingsautoriteit waren bij de huiszoekingen aanwezig.

