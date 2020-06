Hyloris aan bovenkant prijsvork naar de beurs

De beleggersvraag naar de eerste Belgische beursnieuwkomer in anderhalf jaar is groot.

Het farmabedrijf Hyloris zorgt maandag voor de eerste beursgang in anderhalf jaar - de vorige was het kleine Sequana Medical in februari 2019 - in Brussel. De interesse is groot, er is meer vraag dan er aandelen (5 miljoen) worden aangeboden.