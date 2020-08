Hyloris heeft 66,8 miljoen euro in kas

Het farmabedrijf Hyloris wil met het geld dat het in kas heeft snel producten op de markt brengen en zijn omzet opdrijven. Van de coronacrisis heeft Hyloris nauwelijks last.

Dat Hyloris eind juni over 66,8 miljoen euro aan kasmiddelen beschikte, is zowat het belangrijkste cijfer uit het halfjaarrapport van het farmabedrijf van Stijn Van Rompay. Hyloris sprokkelde het geld op twee manieren bijeen. Het gaf in maart en april converteerbare obligaties uit voor respectievelijk 10,8 en 4,4 miljoen euro. In juni trok Hyloris naar Euronext Brussel, een operatie die 61,8 miljoen euro in het laatje bracht. Door de uitoefening van de overtoewijzingsoptie is daar eind juli nog eens 2,58 miljoen bijgekomen.

Met die middelen in kas is Hyloris volgens CEO Van Rompay goed geplaatst om zijn doelstelling te halen, met name geherformuleerde geneesmiddelen die toegevoegde waarde voor het gezondheidssysteem inhouden zo snel mogelijk op de markt brengen.

Sotalol IV

Voorlopig zijn de inkomsten heel beperkt, maar daar zou dus snel verandering in moeten komen. De omzet van 82.000 euro over de eerste zes maanden bestaat uit royalty’s op de verkoop in de VS van Sotalol IV door AltaThera, de lokale distributiepartner van Hyloris. Sotalol IV is een middel tegen hartritmestoornissen. Het wordt toegediend aan patiënten met voorkamerfibrillatie die continu moeten worden gemonitord.

Door hogere kosten voor onderzoek en ontwikkeling en hogere algemene kosten leed Hyloris een verlies van 3,7 miljoen euro. Dat is bijna drie keer zoveel als over de eerste helft van 2019 (1,3 miljoen euro).

Financieel directeur

De kosten voor onderzoek en ontwikkeling stegen van 0,8 tot 1,2 miljoen euro. Het zijn echter vooral de algemene kosten die fors de hoogte ingingen: van 0,3 naar 2,5 miljoen euro. De toename is vooral te wijten aan transactiekosten om middelen op te halen en aan het versterken van de managementstructuur van het bedrijf. Hyloris nam een ‘chief legal officer’ en een financieel directeur in dienst.

Met de opgehaalde middelen wil Hyloris zijn bestaande productenportefeuille verder ontwikkelen en lanceringsrijp maken, een commerciële infrastructuur opzetten in de Verenigde Staten om een aantal cardiovasculaire middelen te kunnen lanceren en de pijplijn verder uitbreiden, zowel intern als via opportuniteiten.