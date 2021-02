Hyloris lanceert start-up voor vaginale infecties

Hyloris gaat samenwerken met het Vlaamse familiebedrijf Purna voor de ontwikkeling van de betere versie van Daktarin, wereldwijd de best verkopende behandeling tegen vaginale schimmelinfecties.

Hyloris, het farmabedrijf van ondernemer Stijn Van Rompay, gaat in de komende jaren tot 4,3 miljoen euro investeren in Purna Female Healthcare (PFH).

Dat is een spinoff van Purna Pharmceuticals, een Antwerps familiebedrijf dat allerhande producten – waaronder Voltaren – produceert in opdracht van grote farmabedrijven.

Sinds enkele jaren zet Purna ook in op eigen onderzoek. Het werkte bijvoorbeeld in alle luwte samen met de KUleuven en de UAntwerpen aan een betere versie van miconazole, dat bij ons beter gekend is onder de merknaam Daktarin.

Dat is momenteel het meest gebruikte geneesmiddel tegen de schimmelinfectie 'vulvovaginal candidiasis' (vvc). De helft van alle vrouwen krijgt er ooit mee te maken. Die geneesmiddelenmarkt wordt wereldwijd geschat op bijna 1 miljard dollar per jaar.

Hoestpastilles

Bij 20 procent van de patiënten is de standaardmedicatie onvoldoende en keert de infectie keer op keer terug. Het is voor die groep vrouwen dat nu een nieuw strijdmiddel in de maak is.

Het is een combinatiezalf van miconazole en ‘domiphen bromide’, een stof die bijvoorbeeld ook in hoestpastilles van Nurofen zit. Het waren universitaire onderzoekers die het winnende duo – na testen met duizenden anderen combinaties – als eerste op het spoor kwamen, de ontdekking patenteerden, en de licentierechten verkochten aan PFH.

Nu springt ook Hyloris mee in het avontuur, net als Creafund, het investeringsfonds waarachter onder meer de familie Desimpel schuilt. Hyloris steekt in eerste instantie 1,3 miljoen euro toe. De rest zal volgen als het onderzoek vordert. In ruil krijgt Hyloris een belang van 20 procent in de start-up PFH.

De centen zullen volgens Hyloris-oprichter Stijn Van Rompay volstaan om het product in verschillende fases op patiënten te testen en het klaar te maken voor verkoop binnen enkele jaren.

Deze investering past in de strategie van Hyloris. Het bedrijf is geen klassiek farmabedrijf, maar het het vertrekt van geneesmiddelen waarvan het patent vervallen is. Het maakt daar nieuwe middelen van, in een andere toedieningsvorm of door het te mengen met andere moleculen.

Hyloris waagt zich enkel aan projecten die naar verwachting maximaal 7 miljoen euro kosten en maximaal 5 jaar vergen om af te ronden. ‘Bij deze investering kunnen we alle hokjes aanvinken. Er is ook wereldwijd potentieel want schimmelinfecties kom je overal tegen.’

Hyloris maakte vorig jaar zijn intrede op de Brusselse beurs en haalde daarbij 62 miljoen euro op. Het heeft intussen zijn eerste twee medicijnen op de markt, waaronder een krachtige pijnstiller dat wordt omschreven als een combinatie van ibuprofen en paracetamol in een intreveneuze versie.